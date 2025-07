Juancar Gimeno hace historia subiendo y bajando cinco veces el Monte Fuji en un día

Tan solo tres personas habían conseguido subir y bajar cuatro veces seguidas el Monte Fuji (3.776 metros) en un día. El español Juan Carlos Gimeno fue a igualarlo, pero una vez conseguido, tuvo fuerzas para subir una quinta vez y hacer historia. El de Calamocha se enfrentó a largas horas sin poder beber agua, cambios drásticos de temperatura y terrenos inestables. En un total de 17 horas, subió 18.800 metros en total y bajó el mismo número.

Después de completar la ultramaratón del Ártico, Gimeno ya había demostrado que las piernas no son el problema, pero en el Monte Fuji lo que le afectó fue la falta de hidratación.

"Hubo momentos en los que me había pegado tres horas y media sin beber ni una sola gota de agua. Incluso intentaba pedir agua a las personas que había por allí, pero a nadie le sobraba y no hubo manera", explica Juan Carlos Gimeno a Antena 3 Deportes.

A la falta de agua se le suma que en las faldas de la montaña se llegaba a temperaturas de 34 grados, pero en la cima estaba tan solo a 2. Y para acrecentar la dificultad, tal y como cuenta el de Calamocha, "algunas rutas eran de arena y se te metía en las zapatillas".

"No veía dónde pisaba y me caí tres veces"

Después de varias horas, ya de noche, Gimeno se encontró con su equipo a los pies del monte. Un compañero le preguntó: "¿Has terminado?" y el español respondió: "Sí, pero creo que hacer una más es mejor". Y así lo hizo. Se lanzó en medio de la noche a por la quinta subida y bajada para hacer historia. Ya no le quedaba nada comparado con todo el esfuerzo que ya había hecho, pero la falta de luz y el cansancio le complicaron las cosas: "No veía dónde pisaba y me caí tres veces".

"Tenía algo más dentro de mí, pensé en todo el esfuerzo que había hecho y en que me había cruzado medio mundo y dije: 'Vamos a hacer algo más grande'", explica Gimeno desde Bali (Indonesia), lugar donde está aprovechando a descansar y a "comer mucho" para recuperar el peso perdido por el esfuerzo en Japón.

Es una hazaña histórica, pero no se trata tan solo de deporte: "De mis aventuras siempre intento sacar una enseñanza, una reflexión que pueda servirme en mi vida".

"Hay que lanzarse a la piscina y dar un paso adelante porque somos más capaces de lo que creemos", añade Gimeno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com