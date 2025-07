Ons Jabeur se retira indefinidamente del tenis por salud mental

La tunecina Ons Jabeur, la mejor tenista africana de toda la historia y que llegó a ser número dos del ranking WTA en 2022, ha decidido colgar la raqueta con el objetivo de priorizar su salud mental. “Durante los dos últimos años, me he estado exigiendo muchísimo, luchando contra las lesiones y enfrentándome a muchos otros retos. Pero, en el fondo, llevo tiempo sin sentirme feliz en la pista", declaró en sus redes sociales.

Una carrera que se ha visto truncada en sus últimos años por culpa de las lesiones. Jabeur, de 30 años, tuvo que retirarse del US Open en 2024 por una lesión en el hombro. Ese percance le alejó de las pistas cuatro meses, hasta que volvió a competir en el WTA 25O de Brisbane. Sin embargo, su nivel ya no volvió a ser el mismo que el que mostró entre 2022 y 2023, cuando llegó a disputar dos finales de Wimbledon y una del US Open.

Este curso, perdió en tercera ronda del Open de Australia ante Emma Navarro, cayó eliminada de Roland Garros en primera ronda frente a Magdalena Frech y tuvo que retirarse también en primera ronda de Wimbledon por molestias ante Viktoriya Tomova. Estos resultados la han relegado al número 71 del ranking WTA, una posición bastante alejada de la segunda plaza que llegó a ocupar en 2022.

Además también tuvo que renunciar a los pasados Juegos Olímpicos de París, celebrados el mismo año que el US Open, para evitar una posible complicación en la rodilla. "El tenis es un deporte precioso. Pero, ahora mismo, pienso que es momento de dar un paso atrás y priorizarme a mí misma: respirar, sanar y redescubrir la alegría de vivir", continuó en su mensaje a través de redes sociales.

Por último, no se quiso olvidar de sus seguidores, a los que agradeció su apoyo y cariño: "Muchas gracias a todos mis fans por entenderlo. Vuestro apoyo y amor significa mucho para mí. Lo llevo conmigo siempre. Incluso mientras esté alejada de las pistas, seguiré estando cerca y conectada de diferentes formas, y compartiré mi camino con vosotros“.

