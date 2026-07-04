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Argentina tumba en la prórroga a una histórica Cabo Verde: la Egipto de Mohamed Salah, próximo rival en octavos

La Selección de Cabo Verde llevó a la prórroga a la Argentina de Leo Messi y un gol en propia puerta del conjunto cabo verdiano les dio el pase a octavos de final ante la Egipto de Salah.

Victoria de Argentina ante Cabo Verde

Victoria de Argentina ante Cabo Verde Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Argentina se ha clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 tras alcanzar una prórroga inesperada contra Cabo Verde. El gol en propia puerta de Diney en el minuto 111 le ha dado el triunfo a la actual campeona del mundo. Deroy Duarte y Sidny Lopes hicieron soñar al conjunto cabo verdiano, el primero empatando en los 90 minutos y el segundo con un gol en la prórroga que todo parecía que llegarían a los penaltis, pero la mala suerte cayó de su lado con un gol en propia puerta. Leo Messi sumó su séptimo gol y se verá las caras contra Egipto.

La Selección de Cabo Verde, que empató a España, Uruguay y Arabia Saudí, pasando como segunda de grupo, dio el susto a Argentina logrando otro empate en los 90 minutos. Argentina dominó el encuentro si nos basamos en las estadísticas, otra vez con un Leo Messi goleador y consiguiendo en la primera parte que el conjunto de Cabo Verde apenas generase peligro.

En la segunda parte, el conjunto dirigido por Bubista siguió intentándolo y en el minuto 59 llegó el ansiado gol para la sorpresa de todos los espectadores del Hard Rock Stadium. Vozinha volvió a ser imperial firmando ocho paradas durante todo el encuentro. El guardameta de 40 años puede estar orgulloso de despedirse así de una Copa del Mundo. Un golazo desde fuera del área en el minuto 103 hizo soñar a un país de apenas 500.000 habitantes.

El castigo llegó en propia puerta

Cuando todo parecía que el partido se iba a la prórroga, a falta de 9 minutos para el final, el conjunto de Cabo Verde tuvo la mala suerte de meterse en propia puerta poniendo el 3 a 2 final entre ambos equipos.

Cabo Verde decidió no rendirse y la tuvo en los minutos finales ante un silencioso Hard Rock Stadium en el momento del disparo, el encuentro se alargó hasta el 123 ante la desesperación de los de Scaloni poniendo punto y final a la 'histórica' participación de la selección cabo verdiana en un Mundial.

La Egipto de Salah en octavos

Egipto será el rival de Argentina en octavos de final tras ganar este viernes en una tanda de penaltis curiosa cuanto menos. Australia cambió su portero en el minuto 119 dando paso al ex portero del Levante, Mathew Ryan.

En la pausa previa a la tanda de penaltis se vio una imagen muy curiosa de la selección egipcia en la que visualizaban un partido del Levante vs Real Madrid de esta misma temporada con Ryan como protagonista en un penalti contra Mbappe.

De nada le sirvió a Australia el cambio puesto que fallaron 2 penaltis mientras que Egipto no perdonó ninguno. Salah fue protagonista marcando su penalti y espera en octavos a la Argentina de Leo Messi.

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