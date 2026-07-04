La historia de Alberto Salvo: 4.000 kilómetros en bicicleta con el objetivo de investigar más sobre la diabetes

Conocido como 'Tito', Alberto Salvo de 61 años ha comenzado el reto más extremo y bonito de su vida por un único propósito: recaudar fondos para la investigación de diabetes, enfermedad que padece su hijo. 4.000 kilómetros en bicicleta con un único maillot en 'mente', pedalear por su hijo para luchar contra la diabetes.

Alberto Salvo se enfrenta a cinco semanas lejos de su casa con 28 etapas por todo el país, de las cuales ya lleva 12. Su mayor reto no está en la cantidad económica, "no he marcado límites, me da igual", recalca 'Tito'. Su mayor reto es ayudar a todas las personas que tienen esta enfermedad.

La "Vuelta a España de Tito"

Su reto es dar la vuelta a España con fines solidarios para la Asociación Diabetes Zaragoza. Salió el 21 de junio desde la localidad de Pinseque para realizar 4.000 kilómetros divididos en 28 etapas y regresar el domingo 26 de julio.

"Hace un tiempo me enteré que un chico de Murcia lo había hecho por una causa solidaria, y decidí hacerlo por una promesa que tenía con la asociación Diabetes Zaragoza. Mi hijo es diabético, y quiero que se trabaje y se investigue más esta enfermedad. Espero que la gente me siga en este reto y se pueda recaudar lo máximo posible para la asociación", destaca Alberto según detalla el medio ribareñodigital.

Toda una vida dedicada al deporte

Alberto Salvo empezó como jugador de fútbol sala, siendo 18 veces internacional con la Selección Española. Luego estuvo de entrenador y coordinador deportivo.

La bicicleta ha sido su salvador tras una operación de rodilla, "me operaron de los meniscos y me recomendaron que no corriese, que hiciera otros deportes", "no soy un figura pero siempre he sido muy competitivo, los dos últimos veranos he hecho el Camino de Santiago en bicicleta", recalca Alberto

El reto se puede seguir día a día a través de instagram @titosalvo11 y un canal de whatsapp.

Doce etapas completadas

'Tito' ya ha comnpletado 12 etapas, 2 semanas, de esta vuelta con fines solidarios. Explica que las primeras etapas han sido muy duras por el intenso calor y por el sube y baja del relieve. "Eran etapas muy duras, hemos pasado de 40 grados casi todos los días".

El sábado 27 de junio fue el primer día de descanso, puesto que hace rutas de 6 días y el séptimo es para reponer fuerzas. "Los días claves son desde la décima etapa, tendré que ver si muscularmente estoy bien y no me resiento". "De momento, me siento bien, me hidrato, como y descanso, porque si no el reto es imposible de conseguir", añade Alberto.

La 'Vuelta a España de Tito' finalizará el 26 de julio y se espera haber conseguido el objetivo para investigar sobre la diabetes.

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