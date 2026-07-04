Venus y Serena Williams renuncian al dobles de Wimbledon: "Mi rodilla no está lista para competir"

Las hermanas Venus y Serena Williams, han anunciado su retirada del torneo de dobles de Wimbledon horas antes de debutar ante Osorio y Sierra. En el partido individual, Serena sufrió una dolencia en su rodilla derecha que le ha impedido debutar con su hermana en el dobles.

La ganadora de veintitrés Grand Slam, comunicaba en Instagram que "le duele mucho tener que retirarse de la competición de dobles". "Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo que pude, pero lamentablemente mi rodilla aún no está lista para competir".

La rodilla derecha le trae problemas

Cuatro días antes, en el partido de individuales de Serena contra Joint, la rodilla derecha de la tenista, se resintió al final del primer set. Era su primer partido individual en casi cuatro años y la australiana ganó por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

Las hermanas Williams, seis veces campeonas de dobles en el All England Club y 14 veces ganadoras de Grand Slam, con 46 años Venus y 44 Serena, tenían previsto enfrentarse a la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio, en la primera ronda del sábado.

Fueron invitadas para participar en su primer partido de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, el mismo torneo en el que Serena jugó su último partido individual antes de la derrota del martes en la primera ronda de Wimbledon.

En la preparación para Wimbledon, Serena compitió junto a la canadiense Victoria Mboko en Queen's y con la checa Karolina Muchova en Berlín, en sus primeros partidos desde su regreso.

Serena no ha revelado en qué torneos planea competir próximamente y Venus, quien perdió en dobles mixtos el viernes, participará en el WTA 500 de Washington y en el WTA 1000 de Toronto, ambos como invitada especial.

Sierra y Osorio se enfrentarán ahora a la pareja formada por la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee , quienes reemplazan a las hermanas Williams en la primera ronda del torneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.