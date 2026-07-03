Rafa Jódar se despide de Wimbledon tras caer ante Shintaro Mochizuki

Rafa Jódar sucumbió este viernes ante el japonés Shintaro Mochizuki (6-1, 6-7(5), 4-6 y 4-6) en la tercera ronda de Wimbledon, quedándose a un triunfo de jugar por primera vez unos octavos de final en el All England Club. El tenista español fue de más a menos y, tras ganar con contundencia el primer set, entregó los tres siguientes parciales para poner punto y final a su primera participación en el grand slam británico.

Al tenista de Leganés le pasó factura la batalla de segunda ronda ante Pablo Carreño y perdió ante un Shintaro Mochizuki, 151 del mundo, que ahora se verá las caras con Jannik Sinner, actual campeón y gran favorito, con permiso de Djokovic, para lazar el trofeo sobre la hierba de Londres.

El punto de inflexión del partido fue el tie-break del segundo set, donde el tenista nipón fue mejor igualando la contienda. A partir de ahí, Shintaro Mochizuki elevó su tenis y su nivel y Jódar fue apagándose poco a poco.

La falta de partidos en hierba y la lesión abdominal que le hizo bajarse de Queens y después de Eastbourne fueron un peaje demasiado caro para un Jódar que, pese a decir adiós en la tercera ronda de Wimbledon, sigue dando pasas en su evolución como tenista.

Con 19 años y 298 días, Jódar aspiraba a convertirse en el jugador más joven en alcanzar los octavos de final del cuadro individual masculino de Wimbledon desde 2022, cuando Alcaraz llegó a esa ronda con 19 años y 66 días. Alcaraz es también el único español en alcanzar los octavos de final siendo adolescente.

Mochizuki se erigió en el tercer jugador japonés en la Era Abierta en alcanzar los octavos de final de individuales masculinos en Wimbledon, después de Shuzo Matsuoka (quien llegó a octavos de final aquí en 1995) y Kei Nishikori (2014, 2016, 2018-19).

Jéssica Bouzas pierde ante Pegula

La aventura de Jéssica Bouzas en Wimbledon terminó también este viernes al caer ante la estadounidense Jessica Pegula (6-1 y 6-3), una derrota que deja el cuadro femenino sin presencia de jugadores españolas.

Pegula tardó sólo 52 minutos en deshacerse de la jugadora gallega, que no pudo igualar su mejor papel en el All England Club, los octavos de final que alcanzó en 2024.

La estadounidense, número 4 de la WTA, alcanza la segunda semana del torneo por segunda vez en su carrera. Cuartofinalista en 2023, sin perder un set en lo que va de evento, jugará en octavos de final contra su compatriota Iva Jovic.