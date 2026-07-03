Pedro Martínez abandona el Valencia Basket tras abonar su "cláusula de salida"

Tras hacer historia este temporada con Valencia Basket, Pedro Martínez ha decidido abandonar el club valenciano y, todo apunta, fichar por el Real Madrid. El club valenciano ha confirmado este viernes la salida del entrenador catalán de 65 años.

"Tras abonarse la cláusula de salida recogida en su contrato que le permitía romper de manera unilateral su vinculación con Valencia Basket, Pedro Martínez queda desvinculado del Club y dejará de ejercer como entrenador jefe de nuestro primer equipo masculino. El pasado 25 de marzo de 2026, el técnico catalán había ampliado su contrato con Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28", informa Valencia Basket en un comunicado.

Ahora todo queda a la espera de que el Real Madrid, después de rescindir el contrato de Sergio Scariolo, anuncie el fichaje de Pedro Martínez como sustituto del entrenador de Brescia.

"El Club quiere agradecer la profesionalidad, dedicación y el trabajo realizados por Pedro durante esta segunda etapa ocupando el primer asiento del banquillo taronja", apunta el Valencia Basket.

Pedro Martínez ha dirigido al club valencia en dos etapas (2015-2017 y 2024-2026), ganando dos Ligas ACB (2017 y 2026), además de una Eurocup (2017) y una Supercopa ACB (2026).

"Pedro Martínez deja el Valencia Basket como el entrenador con más partidos dirigidos (282) y con más victorias (207), además de ser también el que más encuentros ha dirigido al Club en Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105)", destaca Valencia Basket en su comunicado de despedida del entrenador catalán.