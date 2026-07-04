Muere un espectador en el Rallysprint Carreño tras ser atropellado por uno de los coches

Un espectador del Rallysprint Carreño, celebrado en Asturias, ha fallecido este sábado tras ser atropellado por uno de los coches que participaba en la prueba deportiva, cuyo piloto y copiloto han resultado heridos, según ha podido informar la Guardia Civil.

Según han informado las mismas fuentes, el accidente tuvo lugar poco antes de las 13:30 horas, en el kilómetro 6 de la carretera CE-2, cuando se produjo la salida de la vía de uno de los turismos que participaba en la competición, momento en que arrolló al espectador.

El piloto y copiloto del turismo han resultado heridos y han sido evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. La octava edición del Rallysprint Carreño, tercera prueba del Campeonato de Asturias de Rallysprint, se celebraba hoy en el concejo asturiano de Carreño en un recorrido de cerca de ochenta kilómetros, de los que 38 kilómetros son cronometrados.

Era un fotógrafo de la competición

Según informa el medio 'La Nueva España', la persona fallecida era un fotógrafo de la competición que se celebraba entre hoy y mañana en el concejo. El suceso ha tenido lugar en la parroquia de Logrezana, cerca de la casa Pedregal.

En la competición se encontraba el director deportivo de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Emilio Carrasco, aunque estaba a título particular como espectador, no como representante federativo. Carrasco se encontraba en un punto más avanzado del recorrido y no fue testigo del accidente, pero asegura, consternado por lo triste de la situación, que se cumplieron todas las medidas de seguridad pertinentes.

El control de la ubicación de los espectadores finaliza cuando pasa el coche 0, el último que cubre el recorrido antes de que empiecen a salir los pilotos. El sistema de seguridad es el mismo en un rally que un rallysprint, la única diferencia entre ambos es que en este último caso se trata de un único tramo que se pasa tres veces.

Con 91 equipos inscritos, el Rally Sprint Carreño, organizado por la escudería Candás Competición, celebraba su octava edición en el concejo asturiano de Carreño en un recorrido de cerca de ochenta kilómetros, de los que 38 kilómetros son cronometrados.

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