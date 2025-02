Denuncian a Mourinho por racismo: "Saltaban como monos..."

José Mourinho ha vuelto a rajar sobre los árbitros, pero esta vez se puede ver en problemas. El técnico portugués, ahora en el Fenerbahçe, no ha dejado indiferente a nadie en su última intervención pública. Esta vez el portugués ha acaparado todos los focos por unas declaraciones que han incendiado Turquía.

Todo sucedió tras el derbi de Estambul. Después de empatar 0-0 ante el Galtasaray en un partido que fue dirigido por el colegiado esloveno Slavko Vinčić, Mourinho se pronunció sobre el arbitraje y las formas de su rival en el duelo, especialmente de los futbolistas que se hallaban en el banquillo. El 0-0 dejaba al Fenerbahçe de Mou a seis puntos del liderato y al 'Galata' con media liga en el bolsillo a falta de 10 jornadas.

"Creo que la única razón por la que el partido de hoy ha sido bueno ha sido el árbitro. Los dos equipos han luchado bien. El árbitro ha sido el responsable del buen partido. Su objetivo (de Galatasaray, ed.) era sacar una tarjeta amarilla al jugador de 18 años en el segundo 20. Son muy fuertes en estrategias clandestinas como ésta. Si hubiera sido un árbitro turco, Yusuf habría visto una tarjeta amarilla. En la situación que he comentado, todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Si hubiera sido un árbitro turco, inmediatamente habría sacado la tarjeta y yo habría tenido que sacar al jugador en un minuto. La actuación del árbitro fue de primera. Fue un partido muy competido, quizá no un buen partido en términos futbolísticos, pero hubo una buena competitividad", fueron las declaraciones del luso.

Unas palabras que han provocado la respuesta del Galatasaray, que ha denunciado por racismo a Mourinho ante la UEFA.

Comunicado del Galatasaray

"Desde que asumió el cargo de entrenador en Turquía, el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco. Hoy, su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente inhumana.

Por la presente, declaramos formalmente nuestra intención de iniciar un proceso penal por las declaraciones racistas realizadas por José Mourinho y presentaremos denuncias oficiales en consecuencia ante la UEFA y la FIFA. Además, observaremos diligentemente la postura adoptada por el Fenerbahçe, una institución que afirma defender ‘valores morales ejemplares’, en respuesta a la conducta reprobable exhibida por su entrenador".

'The crying one'

El preparador nacido en Setúbal, Portugal, siguió ahondando en la polémica tras el partido: "Después del partido fui a la sala de árbitros. Después de felicitar a Vinčić, me dirigí al cuarto árbitro, que era turco, y le dije: 'Si hubieras sido tú, este partido habría sido un desastre'".

Estas palabras dieron la vuelta al mundo y el portugués recibió una fuerte crítica del técnico rival, Okan Buruk. "El discurso de 'El Llorón' (The Crying One) se hizo largo. Como sabes, es famoso por llorar. Lloró en su interior, entró en el vestuario del árbitro y continuó llorando. Que siga llorando", ironizó.

Eray Yazgan, CEO del Galatasaray, también hizo declaraciones públicas sobre lo sucedido: "¡El castigo por racismo es claro en todo el mundo! Esperamos que la UEFA y la FIFA apliquen el castigo necesario. Les pido que nos apoyen para poner a esta persona en su lugar. Lleva insultando al pueblo turco y a Turquía desde el día de su llegada".

También tiene defensores

Por otro lado, desde el Fenerbahçe han salido a defender a Mourinho alegando que no hay racismo en sus palabras. "Lo que dijo está mal, pero no es racismo. Quieren crear una percepción. Lo que dijo está mal, pero no tiene relación con el racismo", opinaba Volkan Demirel, aclamado exportero turco de Fenerbahçe y la selección otomana.

Las palabras de Akun Ilacli, vicepresidente de Fenerbahçe, fueron más allá: "Si le dices mono a una persona negra, es racismo. Si se lo dices a una persona blanca, ¡qué clase de racismo es este! ¡Qué clase de racismo es este! Cuando digo 'no saltes como una ardilla, no saltes como un mono', ¿qué clase de racismo es este? Cuando la gente salta por una tarjeta amarilla, si este grupo es de personas blancas... Lo que dijo José Mourinho es que la gente salta y reacciona demasiado. No se trata del color de la piel. No está comparando físicamente a los de ese club con monos. Dice 'estás saltando por una tarjeta amarilla'".

