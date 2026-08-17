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El rey Harald V de Noruega hospitalizado en Oslo por una anemia

El monarca de 89 años estará de baja durante las próximas dos semanas, según informó la Casa Real del país.

Imagen de archivo del rey de Noruega

Imagen de archivo del rey de Noruega Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este lunes el rey Harald V de Noruega ha sido ingresado en el hospital del Reino de Oslo a causa de una anemia hemolítica, según ha informado la Casa Real del país nórdico a través de un comunicado.

"En las últimas semanas, el rey ha estado recibiendo tratamiento con cortisona para la anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre. Esto le ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere hospitalización", trasladaron.

El monarca, de 89 años y el más longevo de Europa, permanecerá de baja durante dos semanas, en su lugar será su hijo, el príncipe heredero Haakon, quién ejercerá de regente. En el comunicado explicaron que "más adelante analizaremos las consecuencias que esto tendrá para la agenda oficial de la Casa Real".

Los problemas de salud

No es la primera vez que el rey Harald V estará ausente del trono. Entre los meses de febrero y marzo de este año, estuvo varias semanas debido a una infección en una pierna, la cual requirió su ingreso en un hospital de Tenerife, donde se encontraba de vacaciones.

Durante los últimos años ha atravesado varios problemas de salud que han requerido de hospitalizaciones de diverso tipo. En 2005 le extirparon un tumor de la vejiga, y un año después le implantaron una válvula en el corazón además de ser operado de un ligamento en la rodilla.

El 12 de marzo de 2024 le implantaron un marcapasos, una intervención realizada con éxito, según confirmó la Casa Real noruega en un breve comunicado: "La intervención se realizó con éxito y el Rey se encuentra bien. Su Majestad permanecerá ingresado en el hospital durante unos días" .

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