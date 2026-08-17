El Madrid cierra invicto la pretemporada con goleada al Schalke en el debut de Cucurella y Diomande

El Real Madrid puso el broche a su pretemporada con buenas sensaciones. El equipo de José Mourinho goleó este domingo al Schalke 04 (0-3) en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en un encuentro marcado por el regreso de Kylian Mbappé y los debuts de Marc Cucurella y Yan Diomande.

El conjunto blanco firmó especialmente una gran primera mitad, probablemente sus mejores minutos de una preparación condicionada por la incorporación progresiva de los internacionales que disputaron el Mundial.

Y entre ellos apareció Mbappé con el colmillo afilado. El delantero francés, máximo goleador del último Mundial con diez tantos y ya máximo anotador histórico de la competición con 22, apenas necesitó cinco minutos para estrenarse esta pretemporada.

La presión del Real Madrid provocó un error en la salida de balón del Schalke y Mbappé aprovechó el regalo para firmar el 0-1.

Huijsen amplía la ventaja

El Madrid mantuvo la intensidad después del primer tanto y sometió al conjunto alemán durante buena parte del primer tiempo. La movilidad en ataque y la presión alta permitieron al equipo de Mourinho recuperar numerosos balones cerca del área rival.

El segundo gol llegó en el minuto 20. Dean Huijsen se impuso por alto en un saque de esquina y cabeceó el balón a la red para establecer el 0-2 con el que se alcanzaría el descanso.

El Real Madrid ofreció sus mejores sensaciones con Arda Güler y Bernardo Silva participando en la construcción y encontrando constantemente espacios en la defensa alemana.

Carlos Espí vuelve a marcar

Mourinho comenzó a mover el banquillo después del descanso, pero el guion apenas cambió. En el minuto 57 apareció nuevamente Carlos Espí, que ya había marcado el tanto de la victoria en el anterior amistoso frente al Ferencváros.

Álvaro Carreras puso un magnífico centro al área y el canterano remató de cabeza para firmar el definitivo 0-3.

Debut de Cucurella y Diomande

La segunda mitad también dejó dos imágenes importantes para el nuevo proyecto madridista. Marc Cucurella y Yan Diomande disputaron sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid después de incorporarse este verano al conjunto blanco.

Mourinho también dio entrada a Jude Bellingham y Denzel Dumfries, mientras que Vinícius tuvo oportunidades para ampliar todavía más la ventaja.

Sin embargo, el Madrid perdió algo de fluidez con el carrusel de sustituciones. El equipo apostó más por atacar los espacios y buscar el contragolpe, pero no encontró el cuarto tanto.

El Madrid de Mou, invicto antes de LaLiga

El Real Madrid termina así la pretemporada sin conocer la derrota y con una evolución positiva antes del comienzo de los partidos oficiales.

Mourinho todavía tiene trabajo por delante. El portugués ha recibido numerosas incorporaciones y apenas ha dispuesto de tiempo para integrar a todas las piezas debido al Mundial, pero el último ensayo dejó señales positivas, especialmente durante una primera mitad en la que el equipo combinó presión, movilidad y eficacia.

La primera prueba de verdad llegará el próximo sábado. El Real Madrid visitará al Espanyol en la primera jornada de LaLiga, donde comenzará oficialmente una temporada en la que el conjunto blanco afronta la obligación de volver a pelear por los grandes títulos.