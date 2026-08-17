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El vehículo que alcanzó los 674 kilómetros por hora

Andy Green ha establecido un nuevo récord mundial al alcanzar los 654 km/h con un coche impulsado por hidrógeno.

El vehículo que alcanzó los 674 kilómetros por hora

Andy Green ha establecido un nuevo récord mundial

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José María de Francisco Salamanca
Publicado:

El JCB Hydromax ha hecho historia en las salinas de Bonneville, en Utah. El coche de la compañía británica ha realizado un nuevo récord mundial de velocidad para un coche propulsado por hidrógeno al alcanzar los 654 kilómetros por hora.

Andy Green ha sido el piloto que ha establecido una nueva marca, un hombre acostumbrado a conducir a velocidades extremas. El nuevo hito del Hydromax se ha fijado en 654 km/h, unas 406,320 millas por hora. No obstante, el coche demostró durante el intento que tenía capacidad para ir todavía más rápido. Andy llegó a alcanzar en la recta los 674 km/h antes de levantar el pie del acelerador, pero en el momento que pasó por la zona que medía el récord, la velocidad fueron de 654 kilómetros por hora.

"Alcancé los 674 km/h en la mitad de la milla, aunque solté el acelerador. Si hubiéramos tenido más intentos, podríamos haber ido aún más rápido", explicó el piloto después de batir un nuevo récord.

Mantener el coche bajo control a semejante velocidad fue otro de los grandes retos. Las pruebas se ejecutaron sobre la superficie de las salinas de Bonneville, en la pista había irregularidades en el terreno y el viento lateral obligan al piloto a realizar pequeñas correcciones para mantener la trayectoria, lo que dificultó más aún el reto.

Green también explicó la particular sensación que se experimenta desde el interior del vehículo. "El mundo pasa muy rápido. La pista tiene 32 metros de ancho entre las marcas y, a medida que vas más y más rápido, curiosamente las marcas parecen acercarse cada vez más. Parece que la pista se estrecha. Es un efecto bastante extraño".

El Hydromax mide 9,75 metros de longitud y cuenta con dos motores de combustión interna alimentados por hidrógeno que desarrollan entre los dos, alrededor de 1.600 caballos de potencia. Una tecnología en la que JCB lleva mucho tiempo trabajando como alternativa para vehículos y maquinaria pesada.

"El equipo JCB Hydromax ha traído aquí el coche con motor de combustión interna propulsado por hidrógeno más rápido del mundo y ha pulverizado todos los récords anteriores de hidrógeno", destacó Green.

El piloto británico ya había hecho historia en Bonneville junto a JCB. En 2006 condujo el Dieselmax hasta los 563 km/h para establecer el récord de velocidad de un vehículo diésel. Veinte años después ha regresado al mismo escenario para conseguir una nueva marca, esta vez con el hidrógeno como protagonista.

Un récord de 654 km/h que demuestra hasta dónde puede llegar esta tecnología y que, a juzgar por los 674 km/h que llegó a alcanzar el Hydromax, todavía podría tener margen para ir más rápido.

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