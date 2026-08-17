Las altas temperaturas dejan más de 4.000 muertes relacionadas con el calor en España

Estamos atravesando un verano bastante intenso por temperaturas excepcionalmente altas y por varios episodios de calor extremo que han afectado a varios puntos de la geografía española.

El impacto del calor afecta especialmente entre la población de mayor edad. Solo durante el mes de julio, alrededor del 96 % de las muertes atribuidas a las altas temperaturas correspondieron a personas mayores de 65 años. Los expertos avisan de que la exposición continuada al calor, unas temperaturas que van en aumento durante la noche, incrementa el riesgo de deshidratación y de agravamiento de enfermedades previas.

Las personas con patologías crónicas, quienes viven solos o quienes toman determinados medicamentos también forman parte de los colectivos más vulnerables frente a los episodios de calor extremo.

Sanidad insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención para reducir los efectos del calor. Entre las principales recomendaciones están beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a las personas mayores, dependientes o con enfermedades crónicas.

Más de un tercio de las muertes durante la primera ola de calor

La primera ola de calor del año, que se prolongó entre el 21 y 25 de junio, concentró buena parte de la mortalidad registrada. Durante esos cinco días se estimaron 353 fallecimientos vinculados al exceso térmico, más de un tercio del total contabilizado durante todo el mes.

Las elevadas temperaturas, unidas a la persistencia del calor durante la noche, incrementaran el riesgo parta los colectivos más vulnerables y dificultaron la recuperación del organismo ante episodios prolongados de estrés térmico.

Para prevenir golpes de calor, el Ayuntamiento de Barcelona ha repartido 1400 pulseras a trabajadores que realizan tareas en el exterior, como por ejemplo a las brigadas de parques y jardines, mantenimiento o limpieza y que avisan si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente.

El brazalete controla la temperatura corporal de la persona que lo lleva y si detecta que aumenta emite una vibración, un sonido y una luz roja. En ese momento el trabajador debe parar, hidratarse y resguardarse a la sombra hasta que la luz vuelva a ponerse verde.