Simeone sentencia el futuro de Julián Álvarez en el Atlético: "No ha lugar"

Diego Pablo Simeone considera cerrado el debate sobre el futuro de Julián Alvarez. Después de un verano marcado por el deseo del delantero argentino de fichar por el Barcelona, el entrenador del Atlético de Madrid se remitió este martes a las palabras de Miguel Ángel Gil Marín para garantizar la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes.

"Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al amistoso frente al Málaga.

"Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más"

El consejero delegado del Atlético ya había manifestado públicamente su intención de no desprenderse del delantero y el Cholo da por hecho que seguirá vistiendo de rojiblanco.

"Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio", explicó.

Julián se incorporó el pasado martes a la pretemporada después de disfrutar de sus vacaciones tras disputar con Argentina el Mundial de 2026, en el que la Albiceleste terminó subcampeona.

Julián no jugará contra el Málaga

Su tardía incorporación provocará que el delantero no participe este miércoles en el encuentro frente al Málaga en el Metropolitano: "Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", explicó Simeone.

El objetivo es que el argentino continúe acumulando entrenamientos antes de regresar a la competición: "Entiendo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor".

¿Debe pedir disculpas a la afición?

Simeone también fue preguntado por las declaraciones y movimientos protagonizados por Julián durante el verano y por si considera que el delantero debería disculparse con los aficionados del Atlético. "La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar", respondió.

El técnico evitó juzgar al futbolista y recordó otros episodios similares vividos durante su etapa en el banquillo rojiblanco: "Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos".

"Armar un equipo alrededor de él"

Más allá de la polémica sobre su futuro, Simeone dejó una declaración especialmente significativa sobre el papel que tendrá Julián Alvarez esta temporada: "Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente".

El argentino seguirá siendo el gran referente del proyecto rojiblanco y el entrenador quiere potenciar todavía más su influencia: "Sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que él dio al equipo en estos años que estuvo acá".

Simeone todavía espera movimientos

El técnico también reconoció que el Atlético continúa en plena construcción a pocos días del comienzo de la competición: "Estamos en un proceso de acomodarnos en realidad", señaló, recordando que varios internacionales se incorporaron más tarde debido al Mundial y que Kang-in Lee comenzó a trabajar con el equipo durante la gira por Corea.

"Estamos en proceso de poder ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir y vamos necesitar el tiempo que no hay, porque este miércoles se compite, pero la realidad es esa".

Además, Simeone recordó que el mercado seguirá abierto hasta el próximo 1 de septiembre y no descarta nuevas operaciones: "Nada me sorprende lo que pueda pasar, estamos preparados para lo que suceda y cuando termine el mercado vamos a tener más claro qué somos".

Por último, confirmó que Arnau Ortiz pasa a formar parte del primer equipo a todos los efectos después de convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada. "Hemos visto cosas que nos pueden ayudar desde su humildad, sus ganas…", concluyó.