Rodri ya está en Barcelona: "Jugar aquí es un sueño"

Rodrigo Hernández ya está en Barcelona. El centrocampista español aterrizó este lunes en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para completar los últimos trámites de su fichaje por el FC Barcelona y no escondió su felicidad ante la nueva etapa que está a punto de comenzar.

"Es un sueño", aseguró Rodri a su llegada a la capital catalana, apenas un día después de que el Barça alcanzara un principio de acuerdo con el Manchester City para su traspaso.

"Han sido días intensos, pero ya se ha resuelto todo. Estoy muy feliz de estar aquí"

El capitán de la selección española, elegido mejor jugador del reciente Mundial conquistado por España, se someterá este martes por la mañana al correspondiente reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el conjunto azulgrana.

"Han sido días intensos, pero ya se ha resuelto todo. Estoy muy feliz de estar aquí", explicó ante los medios de comunicación que le esperaban en el exterior de la terminal corporativa del aeropuerto.

El centrocampista también reconoció tener "ganas" de encontrarse con sus nuevos compañeros y, preguntado por los objetivos para esta temporada y especialmente por la Liga de Campeones, lanzó un mensaje ambicioso: irán "a por todo lo que se ponga por delante".

Unos 60 millones más variables

A falta de que el Barcelona comunique oficialmente todos los detalles de la operación, Rodri firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

Según diversas informaciones, el club catalán abonará al Manchester City alrededor de 60 millones de euros fijos, una cantidad a la que podrían añadirse otros 11 millones en variables.

El Barça trabaja para completar este martes el intercambio de toda la documentación con el conjunto inglés y poder presentar al futbolista ese mismo día.

Si los trámites se resuelven a tiempo, Rodri podría acudir ya como nuevo jugador azulgrana al Trofeo Joan Gamper que enfrentará este miércoles, a partir de las 20:00 horas, al Barcelona y al Al-Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou.

Del posible Real Madrid al Barcelona

El futuro del internacional español había estado relacionado durante meses con el Real Madrid, pero la operación terminó dando un giro a principios de agosto.

Rodri dio entonces el visto bueno para que el Barcelona comenzara a negociar su incorporación con el Manchester City.

Aunque la prioridad de Hansi Flick durante este mercado había sido reforzar el ataque, la situación contractual del centrocampista terminó convirtiendo su fichaje en una oportunidad difícil de dejar escapar. Rodri terminaba contrato con el conjunto inglés el próximo verano.

Su ausencia en la convocatoria para la Community Shield, que el equipo de Enzo Maresca perdió por 3-0 frente al Arsenal, terminó de anticipar una salida que ahora está a punto de hacerse oficial.

Vestuario lleno de compañeros de la Roja

El proyecto deportivo azulgrana también tuvo un peso importante en la decisión del futbolista.

Rodri se reencontrará en Barcelona con numerosos compañeros con los que acaba de conquistar el Mundial: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal.

A sus 30 años, el Balón de Oro de 2024 llega además después de recuperar su mejor versión durante la Copa del Mundo, donde terminó siendo elegido MVP del torneo y se convirtió en una de las piezas fundamentales de la segunda estrella de España.

Más competencia para el mediocampo

Su llegada refuerza todavía más una de las posiciones en las que el Barcelona parecía contar con mayores alternativas.

Flick dispone de jugadores como Pedri, Gavi, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong, aunque el neerlandés se encuentra actualmente de baja por una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Rodri añadirá experiencia, capacidad defensiva y control del juego a una medular repleta de talento. Solo faltan el reconocimiento médico, la firma y el anuncio definitivo para que el capitán de la campeona del mundo pueda decir oficialmente que ya es jugador del Barcelona.