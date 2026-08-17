Semana decisiva para Alcaraz en Murcia con Rune de 'sparring' para decidir si juega el US Open

Carlos Alcaraz entra en una semana decisiva para conocer si finalmente podrá disputar el US Open 2026. El tenista de El Palmar continúa acumulando horas sobre la pista y aumentando la intensidad de sus entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su viaje a Nueva York.

El regreso del español se ha retrasado más de lo esperado. Después de renunciar al Masters 1.000 de Canadá, Cincinnati aparecía inicialmente como el escenario ideal para volver a competir, pero Alcaraz terminó descartando también su participación en el torneo estadounidense al considerar que todavía no estaba preparado físicamente.

Ahora ya no quedan más pruebas antes del gran objetivo: el US Open.

Entrenamientos de alta intensidad en Murcia

Alcaraz continúa trabajando lejos del foco mediático en su habitual centro de entrenamiento en Murcia, donde ha desarrollado prácticamente todo el proceso de recuperación de la lesión en la muñeca derecha sufrida el pasado mes de abril en Barcelona.

El murciano ha sido visto realizando sesiones de unas tres horas sobre pista rápida y bajo las altas temperaturas de estos días en la Región de Murcia.

Un aumento de intensidad con el que Alcaraz busca comprobar cómo responde su cuerpo antes de tomar una decisión definitiva sobre su regreso.

En algunos momentos de las sesiones ha compartido pista con Holger Rune, otro de los grandes nombres del circuito que atraviesa un largo proceso de recuperación.

El danés lleva alejado de la competición desde octubre del año pasado, cuando sufrió una grave rotura del tendón de Aquiles durante el torneo de Estocolmo.

Más de cuatro meses sin competir

La espera para volver a ver a Alcaraz en un partido oficial se ha prolongado durante más de cuatro meses. El español no compite desde abril, cuando una lesión en la muñeca derecha sufrida durante el Trofeo Conde de Godó frenó por completo su temporada.

Desde entonces se ha perdido algunas de las citas más importantes del calendario, incluidos Roland Garros y Wimbledon, mientras su equipo ha optado por no asumir riesgos con su recuperación.

Su nombre apareció posteriormente en las listas de inscritos de Canadá y Cincinnati, aunque finalmente renunció a ambos torneos.

El US Open, el gran objetivo

Todas las miradas están ahora puestas en Nueva York. El cuadro principal del US Open comienza el próximo 30 de agosto, por lo que Alcaraz afronta los últimos días para determinar si su muñeca está preparada para soportar nuevamente la exigencia de la alta competición y, especialmente, de los partidos al mejor de cinco sets.

El torneo tiene además una importancia especial para el español, que deberá defender el título conquistado en 2025 después de imponerse a Jannik Sinner en la final.

Precisamente el italiano también llega con interrogantes a Flushing Meadows después de causar baja en Cincinnati por problemas en una rodilla.

Alcaraz, mientras tanto, sigue trabajando en Murcia. Sin torneos intermedios para probarse en competición, las sensaciones de estos últimos entrenamientos serán determinantes para decidir si finalmente hace las maletas y pone rumbo a Nueva York para defender su corona.