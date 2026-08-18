La FIFA despide a su director de operaciones por su desafío a Infantino

Nueva crisis en la cúpula de la FIFA. El organismo ha confirmado este lunes la salida de su director de operaciones, Kevin Lamour, semanas después de que este acusara al presidente Gianni Infantino de haber "engañado" a la dirección de la organización con su controvertido proyecto para permitir la entrada de inversores privados en el Mundial.

La salida se produce en un momento especialmente delicado para Infantino, cuestionado públicamente por varias confederaciones después de que su propuesta provocara una importante fractura interna en el fútbol internacional.

"La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones de la FIFA, ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucha suerte para el futuro. No se harán más comentarios al respecto", explicó un portavoz del organismo.

La FIFA, por tanto, no ha vinculado oficialmente la marcha de Lamour con sus críticas a Infantino.

Plan para privatizar el Mundial

El ya exdirector de operaciones había sido una de las voces internas más contundentes durante la polémica por el plan del presidente para vender participaciones relacionadas con el Mundial a inversores privados.

La propuesta provocó el rechazo frontal de tres confederaciones continentales, entre ellas la UEFA, que llegó a amenazar con boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante.

La presión terminó provocando la retirada del plan, pero no cerró la crisis.

Durante los primeros días de la controversia, Lamour aseguró a Associated Press que la dirección del organismo había sido "engañada" por Infantino, unas declaraciones especialmente graves al proceder de uno de los principales ejecutivos de la propia FIFA.

Acusaciones de "engaño"

Según Press Association, el secretario general, Mattias Grafström, comunicó posteriormente la salida de Lamour a los trabajadores mediante un correo electrónico. En el mensaje se reconocía su trabajo durante los dos últimos años y su papel en la mejora de las relaciones con distintos actores del fútbol internacional.

La marcha de Lamour coincide además con un nuevo revés para Infantino. El mismo día, el presidente de la FIFA perdió el respaldo de la Federación Escocesa de Fútbol.

La tensión había aumentado todavía más la pasada semana, cuando tres presidentes de confederaciones publicaron una carta abierta en la que acusaban directamente a Infantino de "engaño".

¿Candidatura alternativa?

Según las informaciones conocidas, el objetivo de aquella iniciativa era aumentar la presión sobre el dirigente suizo y ofrecerle la posibilidad de abandonar voluntariamente el cargo.

Si Infantino decide continuar, sus opositores podrían optar por impulsar una candidatura alternativa para enfrentarse a él en el próximo Congreso de la FIFA.

La destitución de Lamour abre así un nuevo capítulo en una crisis institucional que ha dejado de girar únicamente alrededor del polémico proyecto económico y comienza a poner el foco directamente sobre el futuro de Gianni Infantino al frente del organismo que gobierna el fútbol mundial.