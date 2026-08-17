Ferran Torres se despide del Barça y desvela el peso de Luis Enrique en su fichaje por el PSG

Ferran Torres ya es historia del Barcelona. El delantero internacional español se despidió este sábado del club azulgrana y de sus aficionados después de cuatro temporadas y media antes de iniciar una nueva aventura en el PSG, que ha pagado alrededor de 50 millones de euros por su fichaje.

El héroe de España en la final del Mundial 2026 ha firmado por cinco temporadas con el conjunto parisino, donde volverá a ponerse a las órdenes de Luis Enrique, una figura fundamental en su carrera y uno de los grandes alicientes de su llegada a París.

"Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo", escribió Ferran en Instagram para despedirse del barcelonismo.

"Llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo"

El valenciano reconoció que abandona el club siendo diferente al futbolista que llegó: "En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa, llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto", aseguró, después de afirmar que la experiencia le ha convertido en "mejor futbolista y mejor persona".

Ferran acompañó su despedida con un vídeo recopilando algunos de sus mejores momentos como azulgrana. Se marcha después de disputar 207 partidos y marcar 65 goles, pese a haber tenido que convivir durante buena parte de su etapa con la competencia de Robert Lewandowski en la posición de delantero centro.

"Ha sucedido todo muy rápido"

Su futuro estará ahora en París y Ferran no esconde la ilusión que le genera el nuevo proyecto: "Estoy realmente muy feliz y muy ilusionado con la idea de sumarme a este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso al que quiero aportar mi granito de arena, con mucha humildad".

El cambio de club llega además después de unos meses frenéticos para el internacional español, que apenas ha tenido tiempo para asimilar la conquista del Mundial.

"Desde que ganamos el Mundial todo ha sucedido muy rápido. Apenas hemos tenido vacaciones como para poder asimilarlo. En el mundo del fútbol todo pasa muy deprisa y hay que centrarse en la nueva temporada", explicó.

"Esto es un equipo ganador"

Ferran aterriza en un PSG acostumbrado ya a pelear por todos los títulos y tiene especialmente marcada una competición que todavía falta en su palmarés.

"Esto es un equipo ganador. Espero poder estar a la altura, poder darle lo máximo a mis compañeros y muchas alegrías a la afición", señaló.

Y no escondió cuál es uno de los grandes motivos de su decisión: "Es un proyecto ya ganador, asentado y con gente muy joven. Y bueno, ¿por qué no poder ganar una Champions aquí, que yo no he tenido la oportunidad de ganar? Creo que es el club adecuado para poder hacerlo".

"Un padre futbolístico"

El otro gran argumento para elegir París tiene nombre propio: Luis Enrique: "Siempre lo he dicho. Para mí, Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico", reconoció Ferran sobre el entrenador con el que ya coincidió en la selección española.

El delantero guarda especialmente el recuerdo de la confianza que recibió del asturiano: "Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí".

"Es un entrenador que sabe muy bien cómo guiar a un jugador, comprenderlo y darle confianza"

Ferran considera que una de las principales virtudes de Luis Enrique es precisamente su capacidad para potenciar a sus futbolistas en los momentos de mayor dificultad.

"Creo que es un entrenador que sabe muy bien cómo guiar a un jugador, comprenderlo y darle confianza, incluso cuando el propio jugador quizá no confía del todo en sí mismo. Sabe cómo empujarte a dar lo mejor de ti. Es algo muy positivo y, sobre todo, sabe sacar todo tu potencial".

Por eso, el reencuentro entre ambos supone un ingrediente más en una operación que abre un nuevo capítulo en la carrera del delantero.

"Tener de nuevo la oportunidad de entrenar a sus órdenes me llena de ilusión y me da muchísimas ganas de embarcarme en este proyecto", concluyó Ferran, que cambia Barcelona por París con la Champions entre ceja y ceja.