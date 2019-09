Según ha adelantado Edu Aguirre desde Milán, "Cristiano Ronaldo no estará en la gala FIFA The Best 2019 debido a una fatiga muscular".

Una lesión que no sólo lo ha apartado de la gala. El luso tampoco ha entrado en la convocatoria para disputar el choque de mañana de su equipo, la Juventus, ante el Brescia mañana.

Una ausencia que no hace más que aumentar los rumores que alejan al ariete luso del premio a mejor jugador The Best FIFA 2019.