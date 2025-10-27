Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Jorge Casado, futbolista cadete del Real Zaragoza, a los 15 años: "Se paralizará por completo la actividad"

El menor de edad llevaba seis años jugando en el histórico club aragonés, que ha paralizado por completo su actividad en la ciudad deportiva.

Estadio de La Romareda

Estadio de La RomaredaX: @RealZaragoza

El Real Zaragoza ha informado este lunes del fallecimiento de Jorge Casado Roche, futbolista cadete del club aragonés, a los 15 años. Una tragedia que ha golpeado duramente al histórico equipo del fútbol español, el cual ha detallado en el comunicado que "paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento".

De momento, ni el club ni la familia han querido comunicar las causas del deceso. El joven menor de edad era socio del primer equipo y llevaba jugando en categorías inferiores desde hace seis años.

"Deja un vacío irremplazable..."

"El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años de edad.

Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza.

La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento.

Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge", reza el comunicado oficial del Zaragoza en sus redes sociales.

Una ola de mensajes de apoyo del fútbol español

Una noticia devastadora que ha provocado una ola de mensajes de condolencia y apoyo por parte de muchos clubes españoles, como Athletic, Villarreal, Las Palmas, Elche, Rayo, Real Sociedad, Valladolid, Ceuta y muchos más que se irán pronunciando en las próximas horas.

Y también de LaLiga: "Desde LALIGA expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Jorge Casado. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañero".

