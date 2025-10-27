Muere un hombre al chocar con un escaparate y clavarse un cristal en el abdomen en Tarragona

Un hombre de 38 años ha muerto este sábado 25 de octubre en Reus, Tarragona, tras chocar con el escaparate de un local de la calle Galera e incrustarse uno de los cristales rotos en el abdomen, informan fuentes policiales a Europa Press este lunes. Esta vía conduce directamente a la Plaça del Mercadal.

Los hechos sucedieron sobre las 06:45h. Se cree que la víctima volvía de fiesta y se encontraría bajo el efecto de alguna sustancia, según publica el 'Diari de Tarragona', lo que provocó que perdiera el equilibrio, y así impactó con fuerza contra el cristal del local y resultó herido de gravedad por el corte producido en el abdomen por uno de los fragmentos. Dichas heridas lo dejaron gravemente herido e inconsciente. Los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas también acudieron al lugar de los hechos, donde intentaron reanimar al hombre, según el Diari Més.

Después del accidente, los servicios de emergencia trasladaron al hombre al Hospital Joan XXIII de Tarragona, lugar en el que ha fallecido pocas horas después, según indican los medios mencionados. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que investiga los hechos como un accidente, pues los hechos no han mostrado indicios de que se trate de una muerte provocada de manera intencionada.

Accidente en Italia

Cinco jóvenes se dirigían a una fiesta mientras conducían por la carretera rural Baldu-L'Agnata, en Italia. En mitad del trayecto, cruzaron un puente antiguo que tenía las barandillas oxidadas. Por causas que aún no se han especificado, se salió de la carretera y se cayó del puente.

Tras el accidente, una de las personas que se encontraba en el asiento trasero fue trágicamente aplastada por el techo del vehículo, lo que provocó su muerte. Este chico se llamaba Omar Masia, un electricista de 25 años del municipio de Calangius, próximo a Tempio.

Las otras personas que del vehículo resultaron heridas y dos de ellas fueron a una casa cercana tratando de buscar ayuda. Allí, avisaron a los servicios de emergencia y a los bomberos de Tempio. Entre los bomberos, se encontraba Massimiliano Masia, el padre de Omar. En un primer momento, este no sabía que entre las víctimas, se encontraba su hijo. Una vez finalizó el rescate, le informaron de quién se trataba la víctima.

Un turista muere al caer de un muro en Roma

Y también en Italia, un turista japonés de 69 años ha muerto tras caer de un muro de 7 metros de altura, que rodea al Panteón de Roma, según los bomberos de la capital italiana.

Según el diario italiano 'La Repubblica', la hija de Hibino, que lo acompañaba, pidió ayuda inmediatamente. Los bomberos y los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de la tragedia y, una vez allí, los bomberos se vieron obligados a forzar la puerta de entrada al Panteón. Después, comprobaron que el turista había perdido una gran cantidad de sangre al impactar contra el suelo, provocándole la muerte.