LOS BUENOS GESTOS DEL FÚTBOL

Qué buenos momentos nos deja el fútbol. Y no, no solo por los goles de los equipos a los que seguimos o por los títulos que ganen, sino por imágenes como las que llegan de Colombia. Un hombre narra un gol a un niño ciego que, aunque no puede ver, sintió como sí pudiera hacerlo gracias a las palabras que escuchaba.