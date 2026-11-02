China cumple su amenaza y mantiene el veto a LaLiga tras las palabras de Mbappé

El Real Madrid continúa desaparecido de las retransmisiones de fútbol español en China. Pese a las disculpas presentadas por el club blanco y Kylian Mbappé, la televisión estatal CCTV y la plataforma Migu han mantenido el veto a los partidos del conjunto madridista después de no emitir este domingo su victoria ante el Racing de Santander (0-3). La controversia, originada por unas declaraciones del delantero francés sobre un meme relacionado con Mao Zedong, sigue teniendo consecuencias deportivas, mediáticas y comerciales en el país asiático.

La ausencia del Real Madrid en la programación televisiva china volvió a quedar patente durante el encuentro disputado en El Sardinero. Mientras el equipo de José Mourinho se enfrentaba al Racing, el canal CCTV5 retransmitía un partido de la liga francesa entre el Estrasburgo y el Auxerre, mientras que CCTV5+ ofrecía un encuentro del Mundial femenino sub-17 entre Corea del Norte y Estados Unidos. Por su parte, CCTV16, el canal olímpico de la corporación estatal, emitía una grabación de la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2026.

La medida no se limita a las emisiones en directo. La página deportiva de CCTV también ha eliminado LaLiga de su menú de competiciones, donde siguen apareciendo otros grandes campeonatos europeos como la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa.

Ningún partido de LaLiga

Según constató Efe, ninguno de los partidos de LaLiga para este viernes y sábado (Villarreal-Espanyol; Levante-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Celta de Vigo; Real Betis-Málaga; y Barcelona-Alavés) se retransmitió en sus canales ni figuraba en la programación oficial.

Tampoco se encontraban en el calendario de la cadena los encuentros previstos para la noche y madrugada local del domingo: Getafe-Sevilla; Racing de Santander-Real Madrid; Elche-Valencia; Athletic-Real Sociedad; o el del lunes que enfrenta al Deportivo de A Coruña con el Osasuna.

Migu elimina los partidos y resúmenes del Madrid

La plataforma Migu, que mantiene un acuerdo con LaLiga para la explotación de sus derechos audiovisuales en China hasta 2030, tampoco ofreció el encuentro entre el Racing y el Real Madrid. Sin embargo, sí mantuvo en su programación los otros nueve partidos correspondientes a la jornada del campeonato español.

La ausencia del conjunto blanco se extiende también al catálogo de contenidos disponibles bajo demanda. Migu ha retirado los resúmenes y las retransmisiones en diferido de anteriores encuentros del Real Madrid, mientras que los partidos de otros equipos de LaLiga continúan accesibles para los usuarios.

Además, el Racing-Real Madrid tampoco figuraba este lunes entre los resultados y resúmenes que la plataforma permite consultar y reproducir. Una situación que evidencia que las consecuencias de la polémica siguen vigentes, pese a que el club blanco ya ha intentado rebajar la tensión mediante sus disculpas.

Señalado en los medios deportivos chinos

La controversia también está afectando al tratamiento informativo de Kylian Mbappé en algunos medios y portales deportivos chinos. Uno de los episodios más llamativos se produjo antes del partido frente al Racing de Santander, cuando el portal especializado Dongqiudi publicó la alineación titular del Real Madrid sustituyendo el nombre del delantero francés por la expresión "no existe tal persona".

Sin embargo, durante el seguimiento en directo del encuentro, el mismo portal sí identificó a Mbappé como autor del primer gol del partido, marcado de penalti en el minuto 11. Una diferencia de tratamiento que refleja las contradicciones que está provocando la polémica en algunos medios deportivos del país.

Por su parte, el Real Madrid continúa utilizando sus canales oficiales en China. En la red social Weibo, el club publicó el resultado de su victoria por 0-3 ante el Racing y recibió tanto mensajes de aficionados que celebraban el triunfo como comentarios críticos con la entidad y el delantero francés.

Mbappé y la polémica del 'dictador chino'

El origen del conflicto se encuentra en unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre uno de sus memes favoritos. El delantero del Real Madrid explicó que le hacía gracia un montaje en el que aparecía su rostro superpuesto al de un "dictador chino", en referencia a una imagen del antiguo dirigente comunista Mao Zedong.

Aunque Mbappé no mencionó expresamente a Mao durante sus declaraciones, su imagen aparecía en el montaje al que se refería el futbolista. Sus palabras desataron una fuerte controversia en China, donde el histórico dirigente sigue siendo una figura de enorme relevancia política y simbólica.

La reacción no tardó en trasladarse al ámbito comercial y audiovisual. La polémica provocó rupturas de relaciones comerciales y llevó a la televisión estatal CCTV a suspender la semana pasada las retransmisiones de LaLiga, una decisión que sigue afectando especialmente al Real Madrid.

Las disculpas no consiguen levantar el veto

Ante las consecuencias de las declaraciones, el Real Madrid presentó disculpas para tratar de reconducir la situación. La propia radiotelevisión estatal china confirmó haberlas recibido, aunque por el momento no ha anunciado cuándo reanudará las emisiones de los encuentros del conjunto blanco.

El propio Mbappé también pidió disculpas en francés, chino e inglés, mientras que LaLiga lamentó lo sucedido y su presidente, Javier Tebas, remitió una carta al Grupo de Medios de China (CMG), responsable de CCTV.

La continuidad de las restricciones quedó confirmada este domingo, cuando ni CCTV ni Migu ofrecieron la victoria madridista ante el Racing de Santander. Tampoco se han recuperado los contenidos anteriores del equipo en el catálogo de la plataforma.

De esta manera, el Real Madrid continúa sin aparecer en las principales retransmisiones de LaLiga en China, uno de los mercados internacionales de mayor importancia para el fútbol europeo. La polémica ha trascendido las declaraciones originales de Mbappé y mantiene abierto un conflicto cuyo fin aún no se atisba.