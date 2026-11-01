La entrañable escena de Mbappé con el niño que se llevó un pelotazo en el Sardinero: "Culpa de Tchouaméni... que no sabe tirar"

El Racing - Real Madrid (0-3) ha dejado una de esas anécdotas que gusta y mucho al aficionado. Corría el minuto 5 de la segunda parte cuando Aurelien Tchouaméni ejecutó un potente disparo que se fue directo a la grada e impactó directamente contra un niño.

La realización se percató de lo sucedido y enfocó al menor en varias ocasiones, al cual se le veía bastante dolorido. Y no es para menos, porque un disparo de Tchouaméni no es poca cosa. Su padre y varios aficionados de alrededor intentaron consolarle, en parte lo consiguieron, pero lo que empezó como un pequeño susto terminó siendo un día inolvidable para el chico, ya que el Real Madrid contactó con su padre y permitió que accedieran al túnel de vestuarios para conocer a Tchouaméni.

Tchouaméni firma y regala una camiseta al pequeño

Las imágenes de Real Madrid TV han mostrado el momento en el que el jugador francés se encuentra con el pequeño, Maximo Javier, y su padre, a quien ha regalado y firmado una camiseta, además de haberle pedido perdón y haberse hecho una foto con ambos.

No obstante, no solo Tchouaméni apareció en acción, sino que fue el mismísimo Kylian Mbappé el que se cruzó con el niño y se paró para hablar con él en una secuencia entrañable.

Mbappé: "La culpa es de Tchouaméni... que no sabe tirar"

"Papá... Mbappé", dice el chico a su padre mientras ve venir al delantero galo. "¿Todo bien? ¿La cara bien? Culpa de Tchouaméni, ¿no? Es que Tchouaméni no sabe tirar...", le responde la estrella madridista antes de hacerse una foto con padre e hijo.

El Real Madrid, por su parte, goleó al Racing en el Sardinero (0-3) y enlazó su sexta victoria consecutiva y la novena en los últimos diez partidos para seguir cerca del Atleti (1 punto) y Barça (3) a solo una semana de que atléticos y culés se enfrenten en el Metropolitano, lo que podría suponer una gran oportunidad para que los blancos recorten distancias a uno de los dos equipos, o incluso a ambos.