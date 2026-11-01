Antonelli hace historia y se convierte en el piloto más joven de la historia en ganar un Mundial de Fórmula 1

Kimi Antonelli se ha convertido en el piloto más joven de la historia en ser campeón del mundo de Fórmula 1 (20 años y dos meses) tas terminar tercero en el GP de México y asegurarse el campeonato respecto a Russell y Hamilton con todavía cuatro carreras por delante.

El italiano se ha coronado como campeón en la que ha sido su segunda temporada completa en Fórmula 1 con Mercedes, donde ha sumado ocho victorias y 16 podios, superando en todo momento a su compañero de equipo Russell, mucho más experimentado en la categoría.

Antonelli se ha convertido también en el tercer italiano de la historia en ganar un mundial de F1 tras Farina y Ascari.

Los pilotos más jóvenes en ganar un Mundial de Fórmula 1

Kimi Antonelli en 2026: 20 años, 2 meses y 7 días.

Sebastian Vettel en 2010: 23 años, 4 meses y 11 días

Lewis Hamilton en 2008: 23 años, 9 meses y 26 días

Fernando Alonso en 2005: 24 años, 1 mes y 27 días