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Antonelli hace historia y se convierte en el piloto más joven de la historia en ganar un Mundial de Fórmula 1

El joven piloto de 20 años supera a Vettel, que lo hizo con 23, y se corona como campeón del Gran Circo a falta de cuatro carreras y tras una temporada legendaria: ocho victorias y 15 podios.

Antonelli, campeón del mundo de F1 2026

Antonelli, campeón del mundo de F1 2026 EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Kimi Antonelli se ha convertido en el piloto más joven de la historia en ser campeón del mundo de Fórmula 1 (20 años y dos meses) tas terminar tercero en el GP de México y asegurarse el campeonato respecto a Russell y Hamilton con todavía cuatro carreras por delante.

El italiano se ha coronado como campeón en la que ha sido su segunda temporada completa en Fórmula 1 con Mercedes, donde ha sumado ocho victorias y 16 podios, superando en todo momento a su compañero de equipo Russell, mucho más experimentado en la categoría.

Antonelli se ha convertido también en el tercer italiano de la historia en ganar un mundial de F1 tras Farina y Ascari.

Los pilotos más jóvenes en ganar un Mundial de Fórmula 1

  • Kimi Antonelli en 2026: 20 años, 2 meses y 7 días.
  • Sebastian Vettel en 2010: 23 años, 4 meses y 11 días
  • Lewis Hamilton en 2008: 23 años, 9 meses y 26 días
  • Fernando Alonso en 2005: 24 años, 1 mes y 27 días
  • Max Verstappen en 2021: 24 años, 2 meses y 12 días

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