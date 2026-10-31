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El Barça 'endosa' un set a un Alavés que pagó los platos rotos del Clásico: Raphinha y Lamine firmaron dos dobletes

Los de Flick 'olvidan' la derrota ante el Madrid volviendo a la senda de la goleada: 6-0 al Alavés con dobletes de Raphinha y Lamine. Fermín y Gordon también marcaron; Mariano hizo el del honor para los visitantes.

Raphinha celebra uno de sus goles ante el Alavés

Raphinha celebra uno de sus goles ante el Alavés Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El Barça ha vuelto a su esencia vapuleando al Alavés en el Camp Nou con dobletes de Raphinha y Lamine (6-1). El equipo dirigido por Flick ha querido olvidar los tropiezos ante PSG y Real Madrid en el Clásico con una de sus habituales goleadas en esta temporada.

Esta vez la víctima fue el Alavés, que llegó al Camp Nou encadenando seis partidos seguidos pinchando y sin saber lo que es ganar desde el 6 de septiembre. Los de Vitoria fueron un juguete en manos del Barça, que quería resarcirse del 'palo' ante el Madrid y que lo hizo a su manera, abriendo la lata en el minuto 8 y goleando a su rival antes del descanso (4-0).

Raphinha y Lamine, esta vez sí

Raphinha y Lamine firmaron sendos dobletes en una noche perfecta para el barcelonismo. El brasileño suma ya 15 goles y Lamine 10, siendo Mbappé el único jugador que está entre ambos (11) en el top 3 de máximos anotadores de la Liga. En el caso de Lamine, el español también dio una asistencia a Fermín en el (2-0), siendo la séptima de la temporada. Ante el Madrid no apareció, pero esta noche la defensa vitoriana hizo aguas por todos lados.

Este sábado también venció con cierta comodidad el Atleti al Levante en el Ciutat, sumando ocho victorias en los últimos nueve partidos y habiendo sido líder unas horas antes de que el Barça anotara el primero ante el Alavés.

Atleti y Barça se jugarán el liderato el próximo finde

Las victorias de Atleti y Barça este sábado obligan a que el Real Madrid sume los tres puntos en el Sardinero este domingo. De hacerlo, el equipo de Mourinho volvería a ponerse a uno de los rojiblancos y a tres de los azulgrana antes de que ambos equipos se midan en el Metropolitano el próximo fin de semana, lo que supondrá que el Madrid, si no pincha, recorte a uno de los dos equipos, o incluso a ambos. Será una semana intensa para los equipos Champions, ya que tendrán que disputar hasta tres partidos en apenas siete días.

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