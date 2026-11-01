El Aston Martin vuelve a dejar tirado a Fernando Alonso en la gran oportunidad del año: "La frustración va más allá de lo imaginable"

Un nuevo problema de fiabilidad en el Aston Martin dejó a Fernando Alonso fuera de la clasificación del GP de México en la que, según los pronósticos del propio piloto, podía ser la mejor de la temporada: "Esperábamos quedar sobre el 12º". Pero, como viene siendo costumbre en una temporada infernal, el coche le dejó tirado directamente en la Q1, cuando solo había dado un par de vueltas, y condenándole a salir desde la cola.

Otro problema en el día menos indicado

Alonso marchaba tercero cuando le pidieron desde el box que detuviera el coche: "Para el coche, para el coche", le avisaron los ingenieros a pesar de que el español no entendía las razones: "No tengo ningún daño, estoy prácticamente en la entrada del pit-lane...", dijo el piloto en un tono de incredulidad y antes de bajarse del coche muy enfadado. No era para menos, era la qualy en la que más esperanzas tenía tanto él como el equipo. Pero este año no sale nada de nada.

"Era optimista... Perdimos una gran oportunidad así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada"

"Era optimista... Perdimos una gran oportunidad así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada", explicó nada más bajarse del coche. Su tiempo no fue malo, tanto que le permitió terminar por delante de Bottas, Checo, Stroll e Hirakawa (reemplazo de Ocon después de que el equipo le despidiera tras una presunta pelea este fin de semana).

Partirá 17º, a no ser que cambie alguna unidad del motor y lo hará desde la parrilla, pero poco importa una cosa y la otra. En México salir desde tan atrás penaliza ya que los motores, y especialmente el de Honda, sufrirán más de lo acostumbrado. Y el enfado de Fernando tiene que ver con un nuevo problema de fiabilidad, pero sobre todo que haya sucedido en un GP en el que el coche podía pelear por los puntos.

Alonso no puede más

El bicampeón se mostró absolutamente abatido, y buena prueba de ello fue la entrevista que 'concedió' al canal oficial de la Fórmula 1, a la que contestó con monosílabos:

Medios como ESPN reportaron que es posible que Alonso ni compita este domingo en la carrera y se dirija directamente a Brasil.

El de Oviedo ha tenido más de una temporada para olvidar a lo largo de su carrera, pero lo que está viviendo en este 2026 es algo digno de estudio. Pasó de soñar con competir con los mejores a luchar por no ser último, tener el peor motor de la parrilla y sufrir en absolutamente todos los Grandes Premios. Ha sumado 7 puntos (17º en el Mundial) y solo quedan por delante cinco carreras (incluyendo México). Recordemos que 'Magic' ha renovado un año más con Aston Martin, por lo que espera que 2027, al menos, le permita competir sin problemas de fiabilidad y lo más cerca posible de los puntos.

Este domingo, además, la Fórmula 1 seguramente coronará a Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven de la historia.