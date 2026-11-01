Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

El Aston Martin vuelve a dejar tirado a Fernando Alonso en la gran oportunidad del año: "La frustración va más allá de lo imaginable"

Un problema en en la refrigeración de la batería le dejó K.O en la Q1 y después de marcar el tercer mejor tiempo en su primer intento. Saldrá desde la cola de la parrilla en un GP en el que se veía cerca del top 10.

Fernando Alonso bajándose del coche en la Q1 del GP de México

Fernando Alonso bajándose del coche en la Q1 del GP de México Reuters

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Un nuevo problema de fiabilidad en el Aston Martin dejó a Fernando Alonso fuera de la clasificación del GP de México en la que, según los pronósticos del propio piloto, podía ser la mejor de la temporada: "Esperábamos quedar sobre el 12º". Pero, como viene siendo costumbre en una temporada infernal, el coche le dejó tirado directamente en la Q1, cuando solo había dado un par de vueltas, y condenándole a salir desde la cola.

Otro problema en el día menos indicado

Alonso marchaba tercero cuando le pidieron desde el box que detuviera el coche: "Para el coche, para el coche", le avisaron los ingenieros a pesar de que el español no entendía las razones: "No tengo ningún daño, estoy prácticamente en la entrada del pit-lane...", dijo el piloto en un tono de incredulidad y antes de bajarse del coche muy enfadado. No era para menos, era la qualy en la que más esperanzas tenía tanto él como el equipo. Pero este año no sale nada de nada.

"Era optimista... Perdimos una gran oportunidad así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada"

Fernando Alonso

"Era optimista... Perdimos una gran oportunidad así que la frustración va más allá de lo imaginable. Pero esta es la historia de la temporada", explicó nada más bajarse del coche. Su tiempo no fue malo, tanto que le permitió terminar por delante de Bottas, Checo, Stroll e Hirakawa (reemplazo de Ocon después de que el equipo le despidiera tras una presunta pelea este fin de semana).

Partirá 17º, a no ser que cambie alguna unidad del motor y lo hará desde la parrilla, pero poco importa una cosa y la otra. En México salir desde tan atrás penaliza ya que los motores, y especialmente el de Honda, sufrirán más de lo acostumbrado. Y el enfado de Fernando tiene que ver con un nuevo problema de fiabilidad, pero sobre todo que haya sucedido en un GP en el que el coche podía pelear por los puntos.

Alonso no puede más

El bicampeón se mostró absolutamente abatido, y buena prueba de ello fue la entrevista que 'concedió' al canal oficial de la Fórmula 1, a la que contestó con monosílabos:

Medios como ESPN reportaron que es posible que Alonso ni compita este domingo en la carrera y se dirija directamente a Brasil.

El de Oviedo ha tenido más de una temporada para olvidar a lo largo de su carrera, pero lo que está viviendo en este 2026 es algo digno de estudio. Pasó de soñar con competir con los mejores a luchar por no ser último, tener el peor motor de la parrilla y sufrir en absolutamente todos los Grandes Premios. Ha sumado 7 puntos (17º en el Mundial) y solo quedan por delante cinco carreras (incluyendo México). Recordemos que 'Magic' ha renovado un año más con Aston Martin, por lo que espera que 2027, al menos, le permita competir sin problemas de fiabilidad y lo más cerca posible de los puntos.

Este domingo, además, la Fórmula 1 seguramente coronará a Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven de la historia.

Mbappé pide perdón a China: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y estoy sinceramente arrepentido"

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso bajándose del coche en la Q1 del GP de México

El Aston Martin vuelve a dejar tirado a Fernando Alonso en la gran oportunidad del año: "La frustración va más allá de lo imaginable"

Raphinha celebra uno de sus goles ante el Alavés

El Barça 'endosa' un set a un Alavés que pagó los platos rotos del Clásico: Raphinha y Lamine firmaron dos dobletes

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Viena en directo

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.
Escalador

Muere electrocutado un joven escalador en el valle de Chistau, Huesca

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Tommy Paul en Viena
ATP500 Viena

Carlos Alcaraz impera en un partido eléctrico ante Tommy Paul rumbo a las semifinales de Viena

El recorrido del Rally Dakar 2027
Rally Dakar 2027

El Dakar 2027 arrancará en Portugal, se disputará en Marruecos y concluirá en Marrakech

La organización del Rally Dakar hace oficial el nuevo recorrido tras la imposibilidad de celebrarlo en Arabia Saudí.

Alcaraz celebra su victoria ante Nikoloz Basilashvili en Viena
ATP500 Viena

Alcaraz supera la trampa de Basilashvili y se cita con Tommy Paul en cuartos de Viena

El murciano doblega en dos sets al georgiano Nikoloz Basilashvili (1-6 y 6-7(11)) en los octavos del ATP500 de Viena. Tommy Paul, próximo rival de Alcaraz este viernes.

Ángel Contento, delantero del Alcaraz

Ángel Contento, de jugar la Copa del Rey a ayudar en el accidente de Urda: "Ha sido estremecedor"

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda

Julieta Gallego, atleta de 24 años, entre los muertos en el accidente de tren de Urda

Óscar Puente y el mensaje de Marcos Llorente

Marcos Llorente carga contra Óscar Puente tras el accidente de trenes en Toledo: "Como siempre le echarás la culpa a otro"

Publicidad