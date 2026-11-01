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El bochorno de Aston Martin en México: Alonso y Stroll se quedan parados en la salida, entran en boxes en la vuelta 4 y abandonan en la 7ª

Tras una qualy en la que el coche dejó tirado a Fernando en Q1, la fiabilidad del Aston Martin apenas aguanta siete vueltas en el GP de México y después de que ambos coches se quedaran parados en la salida.

Fernando Alonso parando en boxes

Fernando Alonso parando en boxes Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Lo de Honda no tiene parangón alguno. Después de que el coche dejara tirado a Fernando Alonso en plena Q1 de la qualy de este sábado, el motor tanto de Fernando como de Stroll perdió revoluciones en la salida (siendo adelantados ambos por Checo, Bottas, Lawson e Hirakawa), Aston Martin reaccionó metiendo a ambos coches en boxes en la vuelta 4 para cambiar neumáticos y apenas dos giros después los dos Aston Martin se vieron obligados a abandonar por problemas de fiabilidad en una de las secuencias más ridículas que se recuerdan en los últimos años en Fórmula 1.

Siete vueltas surrealistas...

En un vídeo se puede apreciar como Fernando reacciona riéndose irónicamente cuando su Aston Martin pierde revoluciones en la salida y es adelantado por todos los coches de detrás.

La secuencia fue surrealista, primero los ingenieros avisaron a Fernando de que fuera a boxes para retirar el coche, y apenas segundos después hicieron lo mismo con Stroll, que en su caso tuvo que dejar aparcado el coche en una escapatoria provocando un Virtual Safety Car.

¿Resultado? Abandono de dos coches del mismo equipo, a la vez y por fiabilidad. Según ha informado Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, el abandono de ambos coches se produjo por "presiones anormales en las unidades de potencia".

Honda volvió a ser protagonista de otro esperpento.

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