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Muere Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros, a los 34 años

La deportista de Irlanda del Norte falleció este domingo por una grave enfermedad.

Ciara Mageean posa como campeona de Europa

Ciara Mageean posa como campeona de Europa X: @AthleticsWeekly

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El mundo del atletismo y el deporte internacional lloran la muerte de Ciara Mageean, fallecida este domingo a los 34 años víctima de un cáncer con el que llevaba luchando más de un año.

No pudo vencer al cáncer

"A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La echaremos mucho de menos", ha informado su familia hace unas horas.

"Ciara Mageean 1992 - 2026. Estamos devastados al informar que Ciara Mageean ha fallecido a la edad de 34 años. El verano pasado, Mageean, quien representó a Irlanda en dos Olimpiadas y subió al podio en múltiples campeonatos mayores, reveló que tenía cáncer.

Su mayor victoria llegó en los Campeonatos Europeos de Atletismo de 2024, donde aseguró la medalla de oro para Irlanda en los 1500 m. Un comunicado en sus redes sociales decía: "A las 6.30 de la mañana de hoy, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. "Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración para tantos, será profundamente extrañada..."", dice el comunicado de AthleticsWeekly.

World Athletics también ha lamentado el fallecimiento de la deportista: "World Athletics está profundamente apesadumbrado al enterarse de que la campeona europea irlandesa de 1500m de 2024, Ciara Mageean, falleció a la edad de 34 años".

Ciara, natural de Irlanda del Norte, fue campeona de Europa de los 1.500 metros en los europeos que tuvieron lugar en Roma hace dos años.

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