Bellingham y Diomandé se lucen en el Sardinero y el Madrid enlaza su sexta victoria consecutiva

El Clásico le ha sentado de perlas al Real Madrid. El equipo de José Mourinho sumó este domingo la sexta victoria consecutiva y la novena en los diez últimos partidos tras golear al Racing en el Sardinero (0-3). Mbappé abrió la lata desde los 11 metros tras un polémico penalti en el minuto 11 y tanto Bellingham, como Diomandé con un golazo, culminaron la goleada.

Sexta victoria consecutiva

No hay duda, primero la remontada a la Roma (del 3-1 al 3-4 en siete minutos) y la trascendental, y sorprendente para algunos, victoria ante el Barça en el Camp Nou le han cambiado la cara a este Madrid. No por las victorias, que antes también llegaron (ocho de los diez primeros), sino por el juego, la vistosidad y la cara de los jugadores. Un Madrid renovado que ha llegado con Vinicius fuera de la ecuación.

Roma y el Clásico le cambian la cara al Madrid

Los blancos llegaron al Sardinero con el subidón del Camp Nou pero con la obligación de sumar los tres puntos tras las victorias del Atleti (ante el Levante) y el Barça (ante el Alavés) este pasado sábado. De poco servía ganar en Barcelona y pinchar ante el Racing. Salieron muy bien los de Mou, pero fue en una jugada polémica donde se adelantaron: Munuera Montero vio punible un leve agarrón a Mbappé que transformó el propio delantero francés.

Otro golazo de Diomandé

A partir de ahí el Madrid se desmelenó y el Racing, que en casa está acostumbrado a idas y venidas, dejó demasiados espacios para un equipo que los castiga a su antojo. Bellingham marcó el segundo tras una asistencia de mago de Güler y Diomandé hizo el tercero antes del descanso tras empalar de forma brillante un balón que besó las telarañas de Agirrezabala.

Tras el 0-3 el Madrid rozó el cuarto en varias ocasiones, pero prefirió bajar una marcha, controlar el partido y, sobre todo, hacer cambios de cara a los dos partidos en los próximos siete días (miércoles en Grecia contra el AEK Atenas y el sábado en Mestalla ante el Valencia). Camavinga, Brahim y Endrick tuvieron sus minutos en un final de partido plácido e idóneo para los madridistas.

Los cántabros, que todavía no habían perdido como locales, encajan la tercera goleada de la temporada (7-2 ante el Barça y 5-0 ante el Celta) y siguen coqueteando con el descenso. El Racing se quejó del penalti a Mbappé y el VAR le anuló uno por mano involuntaria de Tchouaméni.