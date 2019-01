Cesc Fábregas: "A veces me siento más inglés que español"

PRESENTADO CON EL MÓNACO

Cesc Fábregas fue presentado como nuevo jugador del Mónaco y habló sobre su adiós a la Premier tras 13 años en Inglaterra. "Era buen momento para dejar la Premier, tras 501 partidos. Ha sido difícil después de 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español".