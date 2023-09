Carlos Lacaci, abogado: "No es probable que haya una condena contra Rubiales por agresión sexual"

Jenni Hermoso ya ha denunciado a Luis Rubiales por el beso tras la victoria en la final del Mundial femenino. La jugadora dejó claro, de nuevo, que para ella no fue un beso consentido lo que sucedió en la entrega de medallas en Sídney. El suspendido presidente de la RFEF ahora se enfrenta a un posible delito de agresión sexual y si se abre juicio contra él podría ser condenado incluso a penas de cárcel.

"La admisión a trámite es probable que se dé, puesto que hay unos indicios radicionales de delito en la declaración de la presunta víctima"

Carlos Lacaci, socio director de Lacaci & Delgado Abogados, ve indicios de delito en la declaración de Jenni Hermoso, pero deja abierta la posibilidad de que se inicie un proceso judicial contra Rubiales: "Caben ambas posibilidades. Conviene aclarar en que al señor Rubiales le asiste el derecho a la presunción de inocencia hasta que no haya una condena penal por esa causa. Ahora la Audiencia Nacional puede admitir o no a trámite esta denuncia y la posterior querella que la Fiscalía va a presentar en breve. La admisión a trámite es probable que se dé, puesto que hay unos indicios radicionales de delito en la declaración de la presunta víctima, la señora Hermoso", ha señalado el letrado en una entrevista con Antena 3 Noticias.

Pero... ¿será condenado Luis Rubiales por agresión sexual? Lacaci no lo tiene claro: "Ahora bien, no es probable que haya una condena finalmente, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que para ser condenado por agresión sexual precisa de unos determinados requisitos que en esta causa concreta pues habría que ver si se dan".

No consentimiento y contenido sexual

¿Cuáles son esos requisitos? "En concreto: el no consentimiento de la víctima, que es lo que sostiene, y que más allá que una efusión por el hecho de un acontecimiento deportivo haya un contenido sexual y que el autor conociera tanto de ese contenido sexual como del no consentimiento de la víctima. Según las pruebas habrá que ver el juez condena o no por estos hechos".

Rubiales podría ser inhabilitado

Lo único seguro es que Luis Rubiales se enfrenta a un delito de agresión sexual, lo que contempla penas de prisión de 1 a 4 años. Ese tipo de sanción comporta asimismo también la medida de inhabilitación en caso de que haya una pena de cárcel. Tras presentar Jenni Hermoso la denuncia, el juez decidirá ahora si la admite a trámite o no.