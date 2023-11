Carles Puyol: "Me encantaría hablar con Vinícius, si cambiase su actitud tendría más reconocimiento"

Carles Puyol, excapitán y leyenda del Barcelona, habló en un acto del Club de Padel Junior Sant Cugat y en el mismo repasó la actualidad del Barça y fue preguntado por Vinícius y su último incidente con Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano. El excentral azulgrana considera que el brasileño "es un grandísimo futbolista", pero opina que debe cambiar su actitud si quiere más reconocimiento.

"No he visto el partido. Es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que siento y pienso, y luego os lo diría lo que piensol. Hablaría con él como compañero de fútbol. Marca diferencias y debería ser admirado en todos los campos. En algunas cosas, si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento", indicó Puyol.

"Todos los jugadores deben focalizarse en jugar. Son muchas emociones, tensión... Cada vez lo gestionará mejor. Yo no gestionaba igual a los 20 que a los 34... Todos tenemos un proceso", explicó el exjugador azulgrana.

Carles Puyol habló también sobre el 'caso Negreira' y los pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA.

"Es un tema que no puedo opinar mucho porque no tengo conocimiento. Pero estoy convencido de que no hemos comprado árbitros, a ver qué dice la Justicia. Estoy muy tranquilo. Nunca noté un trato a favor, igual todo lo contrario. No he sentido nunca que nos ayudaran. Los árbitros tienen un trabajo muy complicado", apuntó Puyol.

Respecto a las polémicas declaraciones de Gündogan tras el Clásico, Puyol cree que el futbolista alemán "expresó lo que sentía, su rabia, frustración".

"Creo que expresó lo que sentía, su rabia, frustración... el Barcelona no hizo un buen partido. Dijo lo que sentía. No sé qué ha pasado dentro del vestuario. Ellos habrán hablado en el vestuario. Estoy seguro de que todos los jugadores y el cuerpo técnico estaban rabiosos por haber perdido, como todos los culés", aseguró Puyol.

El exdefensa confesó que entiende las críticas a Xavi por el nivel de exigencia y recalcó que esa es la razón por la que el Barça es "un club tan complicado".

"Esto es el fútbol de élite y la presión del Barcelona, por eso es un club tan complicado. Hay que ganar y hacerlo jugando bien. Él conoce la casa mejor que nadie. Sabrá gestionar el momento. Hará que se vaya a todos a una. Venimos de ser campeones de la Liga y poca gente lo esperaba. Venimos de una época en el club muy difícil a nivel económico, y estamos compitiendo", explicó Puyol.

Por último, Puyol analizó el espectacular arranque liguero del Girona, sorprendente líder de LaLiga tras 12 jornadas.

"Creo que lo está haciendo muy bien y por qué no puede luchar. Una liga es muy larga, pero están haciendo muy bien las cosas. Si se lo cree, puede estar arriba perfectamente. Lleva unos años trabajando muy bien y este éxito es el es fruto de una Dirección Deportiva que está haciendo bien las cosas y que no se ha puesto nervioso cuando las cosas no han salido tan bien. Me alegro mucho por ellos", finalizó Puyol.