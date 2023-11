Vinícius a Dimitrievski: "Tú y yo, fuera; tú y yo, fuera"

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, se volvió a quedar sin marcar y ante el Rayo profundizó su sequía de cara a puerta en LaLiga EA Sports. El brasileño lleva dos goles en 9 partidos y acumula 29 días sin marcar, muy lejos de los números de la temporada pasada. A estas alturas de competición liguera, en la 2021-2022, llevaba cinco goles y tres asistencias; mientras que en el 2022-2023 sumaba seis tantos y tres asistencias.

Anoche ante el Rayo volvió a quedarse sin marcar e incluso tuvo un encontronazo con el portero Dimitrievski tras una jugada. Las cámaras de Movistar captaron las palabras del brasileño al guardameta del Rayo Vallecano. Todo ocurrió cuando el portero quedó en el suelo tras un encontronazo con el brasileño, una jugada que detuvo el juego para que atendieran al cancerbero rayista.

Al reanudarse el juego, Vinícus le dijo lo siguiente a Dimitrievski: "Tú y yo, fuera; tú y yo, fuera".

Dimitrievski: "Son cosas que se quedan en el campo"

El portero del Rayo ofreció su versión de la jugada al finalizar el partido en el micrófono de Edu Aguirre de El Chiringuito.

"No ha pasado nada... Al final es normal. Él quería coger el balón, yo me tuerzo el tobillo en el campo y me caigo. Simplemente son circunstancias del juego y nada más", explicó Dimitrievski.

"Son cosas que se quedan en el campo. Son cosas normales que pueden suceder... Como yo a él... o él a mí. Simplemente fue de risa. Realmente tampoco le doy mucha importancia", indicó el portero del Rayo.

"¿Si he hablado con Vinicius para zanjarlo todo? El me estaba diciendo 'nos vemos dentro del vestuario'... pero con buen rollo. Pero no nos vimos... Si le hubiese visto dentro le hubiese dado un abrazo porque esto es fútbol", concluyó Dimitrievski.