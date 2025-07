Feroces críticas a Luis Díaz por no ir al funeral de Diogo Jota: "Prefieres estar bailando con influencers..."

De Cristiano Ronaldo a Luis Díaz... Las redes sociales han fijado ahora el 'tiro' en el delantero colombiano del Liverpool, el cual no acudió tampoco al funeral de Diogo Jota y su hermano Andre Silva.

Luis Díaz estaba pasando el tiempo con influencers

En este caso no se conoce la razón pero lo que sí ha trascendido públicamente es que Luis Díaz estaba en Colombia asistiendo a ciertos eventos publicitarios y pasando el tiempo con algunos influencers, algo completamente respetable pero que no ha gustado en absoluto en Portugal, en su país o incluso entre sus seguidores, los cuales han acudido a su última publicación para criticar duramente su comportamiento.

"Se me cayó un ídolo al ver que la admiración y el respeto no era mutua, con tantas comodidades y no fuiste capaz de ir al funeral", "Que decepción de usted lucho, no fue al funeral de su amigo por ir a jugar fútbol con unos influencers que nadie conoce", "Preferiste estar con streamers antes que ir al funeral del hombre que te apoyó cuando secuestraron a tu papá", "los verdaderos amigos se ven solo en la muerte o en la enfermedad , creo que el si te consideraba un buen amigo, lástima que eso no fue correspondido", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la última publicación.

"Se me cayó un ídolo", "no fuiste capaz ni de ir al funeral pese a tener todas las comodidades", "preferiste estar con streamers..."

Díaz sí que se despidió de su excompañero en Instagram, donde se mostró muy afectado y agradeció la ayuda y el apoyo que precisamente le ofreció Diogo Jota cuando secuestraron al padre del futbolista (al que posteriormente liberó el Ejército de Liberación Nacional). Jota mostró entonces su apoyo marcando y enseñando la camiseta con el dorsal y el nombre de Luis Díaz.

"Diogo tuvo un gesto conmigo que me acompañará toda la vida..."

"No tengo palabras... Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", escribió hace dos días Luis Díaz.

El colombiano aparece riendo y bailando en un vídeo

No obstante, lo que peor ha sentado en la comunidad no ha sido solo el hecho de que el colombiano no fuera al funeral, sino que se haya viralizado un vídeo de Luis Díaz riendo y bailando con otros influencers mientras al mismo tiempo la familia de Diogo Jota, compañeros, entrenadores y personas muy relacionadas con el fallecido están atravesando un duelo muy doloroso.

