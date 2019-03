Del Bosque sobre las declaraciones de Toni Grande: "Hace menos declaraciones que yo y se ha sincerado"

El exseleccionador español y exentrenador del Real Madrid Vicente del Bosque evitó polemizar sobre unas declaraciones del que fue su acompañante en ambos banquillos, Toni Grande, quien se quejó del trato que recibieron en su salida del club blanco, y se limitó a decir que su exayudante "se ha sincerado".

Del Bosque ha acudido a un acto en el municipio coruñés de Arteixo y atendió previamente a los periodistas, que le cuestionaron sobre las declaraciones de Toni Grande a El Confidencial, en las que este criticó a Florentino Pérez y se mostró entristecido por cómo el Real Madrid despide a sus empleados.

Del Bosque no quiere crear polémica

Cuestionado sobre esas manifestaciones, el exseleccionador nacional remitió al propio Toni Grande: "Preguntárselo a él. Ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo de lo que pasó entonces". "Él hace menos declaraciones que yo y se ha sincerado", añadió el exseleccionador nacional, quien rehúso valorarlas.

"Yo no quiero decir nada, no viene al caso. Él (Toni Grande) es ya mayor y hace las declaraciones que cree conveniente. Yo no le dirijo las contestaciones. Hace las que cree conveniente y, si se ha sentido a gusto, pues ya está", zanjó. Del Bosque aseguró que no tiene "ninguna nostalgia" de su etapa en los banquillos y afirmó que los dejó en el momento oportuno.

"No tengo ninguna nostalgia, hemos estado hasta que creíamos que teníamos que estar, hemos disfrutado y hemos sufrido lo que lleva aparejado esta profesión, pero hemos hecho lo que hemos creído conveniente hasta el último día", explicó.

Sobre el uso de la tecnología para apoyar a los árbitros, indicó que "no hay que estar de espaldas" a esa realidad, si bien abogó por aplicarla progresivamente. "Seguramente nos podamos apoyar en ella, pero cuando esté más avanzada, y no creo que sea para todo, sino para algunas cosas concretas", puntualizó.

Respecto a las semifinales de la Copa del Rey, en las que están el Barcelona, el Atlético, el Celta de Vigo y el Deportivo Alavés dijo que "los cuatro se lo han merecido". "Ayer hubo el primer combate, ganó el Barcelona (1-2), pero no está todavía decidido", dijo sobre la eliminatoria entre el conjunto azulgrana y el Atlético.