Benfica - Real Madrid en directo: Partido de playoffs de Champions League hoy | Resultado, resumen y goles

El Real Madrid visita hoy martes al SL Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League 2025-26, en un escenario cargado de recuerdos recientes. Apenas tres semanas después del 4-2 sufrido en Lisboa, los blancos regresan al Estádio da Luz con la intención de dejar atrás ese tropiezo y encarrilar su camino europeo ante el conjunto dirigido por José Mourinho.

La derrota en la capital portuguesa, unida a la eliminación copera en Albacete, fue uno de los golpes más duros del curso para el equipo de Álvaro Arbeloa. Aquel día el Benfica fue superior en casi todo, salvo en la posesión (33% de 'Las Águilas'), disparando el doble de veces a puerta (12 por 6) y generando ocho grandes ocasiones. Solo Thibaut Courtois evitó una goleada mayor con siete intervenciones decisivas. El tropiezo dejó al Madrid fuera del 'top 8' y obligado ahora a superar el peaje de los playoffs.

Mejores sensaciones en los blancos

Sin embargo, el equipo blanco llega con mejores sensaciones. Tres victorias consecutivas y solo dos goles encajados en los últimos tres partidos refuerzan la idea de que aquella caída fue una excepción. El último triunfo, un 4-1 ante la Real Sociedad con doblete de penalti de Vinícius Júnior, ha devuelto confianza a un grupo que empieza a mostrar mayor orden táctico.

Europa, no obstante, vuelve a ser la verdadera prueba. Da Luz es un estadio con historia para el madridismo: allí se conquistó la décima Copa de Europa con el cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93 ante el Atlético de Madrid. Ahora el objetivo es reconciliarse con un escenario que recientemente se convirtió en pesadilla.

Kylian Mbappé, pichichi de la competición con 13 tantos, apunta a la titularidad tras no jugar frente a la Real Sociedad. Arbeloa no podrá contar con Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Éder Militao, por lesión, ni con Raúl Asencio, por sanción. Si Trent Alexander-Arnold repite en el lateral derecho, el técnico reforzará el centro del campo con cuatro futbolistas, dejando a Mbappé y Vinícius como referencias ofensivas.

Balance favorable para los lusos

Enfrente estará un Benfica que llega en buena dinámica tras encadenar cinco partidos sin perder. El conjunto portugués, que logró su clasificación a estos playoffs con un agónico gol de su portero Anatoliy Trubin en el minuto 98, sabe cómo hacer daño al Madrid explotando la velocidad de Andreas Schjelderup y Gianluca Prestianni. Además, los lisboetas presentan un balance histórico favorable en varios cruces ante el conjunto blanco.

José Mourinho, técnico del Benfica, anticipó un duelo distinto al de hace tres semanas: "Están [el Madrid] heridos. Y un rey herido es peligroso. Jugaremos el partido de ida con cabeza, con ambición y confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Champions League. ¡Esta vez Anatoliy Trubin no nos ayudará en ataque! Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida. La gente suele pensar que se necesita un resultado determinado en el partido de ida por tal o cual motivo. Yo digo que no hay un resultado definitivo".

Por su parte, Álvaro Arbeloa se mostró prudente: "El Benfica estará muy bien mañana y debemos estar preparados. Tienen un líder increíble que les dice cómo jugar, y ese es su entrenador. Nuestro objetivo no es vengarnos del Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions League, y vencer al Benfica es un paso en esa dirección".

El duelo en Da Luz enfrenta a dos históricos del continente en una eliminatoria que promete intensidad y tensión máxima desde el primer minuto.

Posibles onces del Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Schjelderup, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el playoff de la Champions

El Benfica - Real Madrid, partido de ida de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026, se juega hoy martes 17 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio da Luz.

El partido entre Benfica y Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la narración minuto a minuto, el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.