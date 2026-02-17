Joan Laporta: "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos"

El Barcelona cayó ante el Girona en Montilivi (1-2) y cedió el liderato de LaLiga EA Sports, ahora en manos del Real Madrid con dos puntos de ventaja. El equipo de Hansi Flick ha sufrido dos derrotas consecutivas que le han complicado las opciones de título en la Copa del Rey, donde deberá remontar un 4-0 ante el Atlético para alcanzar la final, y en LaLiga, aún con margen y un clásico por delante.

El propio Hansi Flick admitió el mal momento que atraviesa el equipo, sin buscar excusas en la posible falta sobre Jules Koundé previa al asegundo gol de los de Míchel. "No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", indicó el alemán.

Pero quién sí se ha referido al arbitraje de Montilivi ha sido Joan Laporta, expresidente culé y que hoy ha presentado su candidatura a los próximo comicios del mes de marzo.

"Conozco a Hansi Flick y a Deco, y conozco lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", ha afirmado Joan Laporta.

Laporta y el uso del VAR: "El criterio generalmente perjudica al Barça"

El ahora precandidato a la presidencia del Barça ha apuntado que "todo gran equipo tiene un momento de bajón", pero que en el caso del cuadro catalán, cuando eso sucede, "hay algunos que se aprovechan".

"Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos. No solo desde el punto de vista deportivo, que tendría una cierta lógica, sino que en el ámbito extradeportivo es una obviedad que hay determinados círculos de poder que no quieren que la ganemos", ha asegurado Joan Laporta.

El precandidato a la presidencia del Barcelona se ha referido al arbitraje de Soto Grado en Montilivi, subrayando que desconoce "las razones por las que los árbitros no hacen lo que tendrían que hacer".

"No sabemos las razones por las que los árbitros no hacen lo que tendrían que hacer, no se entiende ahora que hay tanto apoyo tecnológico. Unas veces se utiliza y otras no, y el criterio generalmente perjudica al Barça. Pero con eso ya contamos, porque ha sido históricamente así", ha reflexionado Laporta.