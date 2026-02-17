Asesinan a Kurt Van Dyke, legendario surfista californiano, en Costa Rica

Luto y consternación en el mundo del surf tras confirmarse la violenta muerte de Kurt Van Dyke, leyenda de este deporte y reconocido surfista de originario de Santa Cruz, California. Según reportan varios medios de Costa Rica, como 'The Tico Times' y 'CR Hoy', el surfista estadounidense fue asesinado en Hone Creek, Cahuita, Talamanca (Costa Rica), el pasado sábado.

El cuerpo de Kurt Van Dyke, de 66 años, presentaba signos de asfixia y múltiples puñaladas, según el examen preliminar llevado a cabo por la Agencia de Investigación Judicial (OIJ). El portavoz de la OIJ, Carlos Valverde, confirmó la violenta muerte del surfista estadounidense, en lo que apunta a ser un posible homicidio.

"Fue asfixiado y presenta varias heridas con arma blanca", informaba Carlos Valverde en declaraciones que recoge 'CNN Latinoamérica'.

'The Tico Times' informa que la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) recibió un informe a las 10:50 de la mañana del sábado y que todo se produjo cuando dos hombres armados irrumpieron en la habitación que Kurt Van Dyke compartía con una mujer y amordazaron a ambos. Los dos sospechosos habría robado diversos objetos de valor y, tras apuñalar de forma mortal al surfista de 66 años, habrían huido.

Lo que se sabe del asesinato del surfista californiano en Costa Rica

'CR Hoy' recoge la narración de una mujer de apellido Arroyo, que sería la mujer que acompañaba a Kurt Van Dyke en el momento del presunto asesinato. En su relato, Arroyo, siempre según el citado medio, asegura que los dos hombres entraron en la habitación mientras se bañaba. "La ataron de manos y pies con gasas; la agredieron a ella y también a Kurt Van Dyke, y posteriormente sustrajeron el vehículo", informa 'CR Hoy', medio digital de referencia en Costa Rica.

Según el informe preliminar de la OIJ, citado por 'CR Hoy', Kurt Van Dyke fue hallado debajo de la cama con una sábana sobre la cabeza y un arma blanca a su lado.

'CNN Latinoamérica' informa que el cuerpo del surfista de 66 años, que regentaba un pequeño hotel en un pueblo costero del Caribe costarricense, fue trasladado a la morgue judicial para realizar una autopsia y determinar la causa exacta de la muerte.

El hermano de Kurt, Peter Van Dyke, ha señalado al San Francisco Chronicle que "mi hermano era una persona muy benévola y generosa que ayudaba a casi cualquiera. Kurt jamás lastimaba a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que lo conocían lo sabían".

"Kurt Van Dyke fue trágicamente asesinado en un presunto asalto domiciliario en Cahuita"

Raw Surf, en su cuenta de Instagram, ha lamentado la trágica y violenta muerte de Kurt Van Dyke.

"Estamos profundamente entristecidos de compartir la noticia de que el surfista californiano Kurt Van Dyke, residente de larga data en Costa Rica y propietario del Hotel Puerto Viejo, fue trágicamente asesinado en un presunto asalto domiciliario en Cahuita", informa Raw Surf.

"Kurt, originario de Santa Cruz, provenía de una verdadera línea de surfistas y construyó su vida alrededor de las olas, la comunidad y la hospitalidad. Amigos y familiares lo describen como generoso, amable y alguien que ayudaría a cualquiera que lo necesitara. Un pilar en la comunidad local de surf. Su novia sobrevivió al ataque. Las autoridades están investigando y han indicado que parece ser un incidente aislado de robo", explica Raw Surf.

"Historias como esta sacuden el mundo del surf. Viajamos por las olas, la conexión, la paz. Y cuando uno de los nuestros es arrebatado sin sentido, duele profundamente, sin importar dónde vivas. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos de Kurt y la comunidad surf de Costa Rica durante este momento increíblemente difícil. Descansa en paz, Kurt. Que la próxima ola que surfees sea interminable", finaliza el comunicado de Raw Surf.