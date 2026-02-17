Piden la dimisión del presidente del comité de Los Ángeles 2028 tras ser vinculado con Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió este lunes la dimisión de Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028, después de que salieran a la luz correos electrónicos de tono personal intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell, la cómplice y expareja del pederasta de Jeffrey Epstein.

"Mi opinión es que debería dimitir"

"Mi opinión es que debería dimitir", afirmó Bass en una entrevista con CNN. La alcaldesa aclaró que no tiene autoridad para destituirlo y recordó que la junta directiva del comité decidió mantenerlo en el cargo la semana pasada. "La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo", abundó.

Los mensajes fueron divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de la publicación de los denominados 'Archivos Epstein'. En ellos se recogen intercambios de carácter personal entre Wasserman y Maxwell, quien fue condenada por delitos sexuales relacionados con la red de Epstein.

En un primer momento, Bass evitó pronunciarse sobre la continuidad del directivo, señalando que cualquier decisión correspondía a la junta. Sin embargo, este lunes se sumó a las voces que reclaman su salida.

Por su parte, la junta del comité organizador informó que, tras una revisión interna, concluyó que la relación de Wasserman con Maxwell y Epstein no fue más allá de lo ya conocido públicamente y destacó el "fuerte liderazgo" del directivo durante la última década al frente del proyecto olímpico.

Pide disculpas por los correos

Wasserman, de 51 años, negó haber mantenido una relación personal o profesional con Epstein y pidió disculpas por los correos. "Lamento profundamente mi intercambio de mensajes con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes", señaló en un comunicado.

En medio de la polémica, el ejecutivo anunció la venta de su agencia de talentos, al considerar que la controversia podría convertirse en una distracción para la organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

