Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Los Ángeles 2028

Piden la dimisión del presidente del comité de Los Ángeles 2028 tras ser vinculado con Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión de Casey Wasserman por los correos con Ghislaine Maxwell en los llamados 'Archivos Epstein'.

Casey Wasserman junto a Donald Trump

Casey Wasserman junto a Donald TrumpEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió este lunes la dimisión de Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028, después de que salieran a la luz correos electrónicos de tono personal intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell, la cómplice y expareja del pederasta de Jeffrey Epstein.

"Mi opinión es que debería dimitir"

"Mi opinión es que debería dimitir", afirmó Bass en una entrevista con CNN. La alcaldesa aclaró que no tiene autoridad para destituirlo y recordó que la junta directiva del comité decidió mantenerlo en el cargo la semana pasada. "La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo", abundó.

Los mensajes fueron divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de la publicación de los denominados 'Archivos Epstein'. En ellos se recogen intercambios de carácter personal entre Wasserman y Maxwell, quien fue condenada por delitos sexuales relacionados con la red de Epstein.

En un primer momento, Bass evitó pronunciarse sobre la continuidad del directivo, señalando que cualquier decisión correspondía a la junta. Sin embargo, este lunes se sumó a las voces que reclaman su salida.

Por su parte, la junta del comité organizador informó que, tras una revisión interna, concluyó que la relación de Wasserman con Maxwell y Epstein no fue más allá de lo ya conocido públicamente y destacó el "fuerte liderazgo" del directivo durante la última década al frente del proyecto olímpico.

Pide disculpas por los correos

Wasserman, de 51 años, negó haber mantenido una relación personal o profesional con Epstein y pidió disculpas por los correos. "Lamento profundamente mi intercambio de mensajes con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes", señaló en un comunicado.

En medio de la polémica, el ejecutivo anunció la venta de su agencia de talentos, al considerar que la controversia podría convertirse en una distracción para la organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mourinho recuerda su salida del Real Madrid: "Tres años duros, intensos y casi violentos, era lo mejor"

José Mourinho en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Complicado reto de una avioneta de aterrizar sobre el techo de un vagón de tren en movimiento y volver a despegar

¡Avioneta a todo tren! Aterriza sobre el techo de un vagón en movimiento... y vuelve a despegar

Mbappé ante Otamendi en Da Luz

Benfica - Real Madrid en directo: Partido de playoffs de Champions League hoy | Resultado, resumen y goles

Casey Wasserman junto a Donald Trump

Piden la dimisión del presidente del comité de Los Ángeles 2028 tras ser vinculado con Epstein

Joan Laporta, en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Barcelona
LaLiga

Joan Laporta: "Será una Liga contra todo y contra todos, porque hay quien no quiere que la ganemos"

Kurt Van Dyke, en una imagen de archivo
Surf

Asesinan a Kurt Van Dyke, legendario surfista californiano, en Costa Rica

Lindsey Vonn desde el hospital
Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn regresa a Estados Unidos tras cuatro operaciones y nueve días hospitalizada

La leyenda del esquí confirma su regreso a Estados Unidos tras su hospitalización y cuatro operaciones después de su grave caída en el descenso de Milano-Cortina.

Jannik Sinner habla con Rio Ferdinand en Doha
ATP500 Doha

Jannik Sinner se sincera tras su debut en Doha: "El año pasado estuve aquí, pero no pude jugar..."

El italiano arrolla a Tomas Machac (6-1 y 6-4) en su estreno en el torneo de Doha, el evento donde el año pasado comenzó a cumplir la sanción de tres meses por dopaje.

Imagen de un sorteo de la UEFA en Nyon, Suiza

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026: Horario, cómo funciona, equipos clasificados y eliminatorias

Vinícius, en acción ante el Benfica

Benfica - Real Madrid: Alienaciones, horario y dónde ver el partido de playoffs de la Champions League, en directo

Tiroteo en un partido de hockey

El momento en el que un hombre abre fuego en un partido de hockey hielo en Rhode Island y mata a dos personas antes de quitarse la vida

Publicidad