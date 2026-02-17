¡Avioneta a todo tren! Aterriza sobre el techo de un vagón en movimiento... y vuelve a despegar

El reto era que la avioneta se posara sobre el vagón del tren en movimiento, pero no era fácil. Apenas había unos centímetros para el margen de error, los mismos que mide el techo de un vagón.

La avioneta redujo su velocidad a la mínima. 87 kilómetros hora mientras que el tren mantuvo su máxima a 120, tuvieron menos de un minuto, concretamente 50 segundos en los que ambos motores coincidirían en paralelo para intentar la hazaña que no estaba nada claro que pudiera conseguirse. El momento más crítico era la alineación y la precisión tenía que ser absoluta. La avioneta tenía que colocarse sobre el vagón y mantener la posición.

"Todo fue una gran incógnita y tuvimos que redefinir la forma de volar"

Un momento complicado para el piloto fue cuando tenía el tren justo debajo y perdió la visión sobre el vagón en el que tenía que posarse. "Todo fue una gran incógnita y tuvimos que redefinir la forma de volar", aseguraba el piloto, el italiano Darío Costa al término de la prueba. Tuvo que confiar en su entrenamiento cognitivo y su habilidad para lograr ese aterrizaje a ciegas.

La avioneta además tenía que luchar contra el viento generado por el convoy y era difícil mantener un vuelo estable. Costa se vio obligado a realizar constantes correcciones aerodinámicas en medio de las turbulencias generadas por el tren en movimiento. Muchos ingredientes para pensar que la hazaña sería tan difícil como imposible, pero no.

El piloto logró aterrizar por unos segundos su avioneta sobre el vagón del tren y tocar techo para remontar el vuelo después y celebrar el reto. Gritos de alegría y emoción del piloto tras los nervios vividos hasta lograrlo.

20 hazañas mundiales de altos vuelos

No es la primera aventura de Darío Costa que ya suma veinte hazañas mundiales y siempre de altos vuelos.

Un reto de tal complejidad no podría haberse logrado sin muchos meses de planificación y pruebas. Los preparativos comenzaron a principios de 2024, cuando los equipos de vuelo e ingenieros empezaron con las simulaciones y realizaron las primeras pruebas controladas para simular lo que ahora ha sido toda una realidad.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.