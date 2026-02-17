Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

CIS

Javier Sánchez, politólogo, tras la victoria del PSOE en el CIS: "La estimación de voto parece una gran broma"

El politólogo aborda la arrolladora victoria del PSOE en el último CIS de Tezanos.

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo, tras la victoria del PSOE en el CIS: "La estimación de voto parece una gran broma" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este martes arranca con el eco que deja en lo político el último CIS de Tezanos. Mantiene al PSOE muy por delante del PP, en contra de lo que auguran el resto de sondeos independientes. Incluso amplía su ventaja respecto al PP. Pedro Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado. Según el CIS, tras Pedro Sánchez, el favorito como presidente del Gobierno sería Santiago Abascal, por delante de Alberto Núñez Feijóo. Manu Sánchez aborda la situación en las Noticias de la Mañana de la mano del politólogo Javier Sánchez.

undefined

Sánchez es claro y considera que "la parte de estimación de voto ya parece una gran broma", lo define como "un intento de manipular la opinión pública y generar lo que en ciencia política se llama el 'efecto de vanguagon', el efecto arrastre, y que parezca que la opción mayoritaria en España es el PSOE para que más gente que quizá está dudosa o no tiene claro a quien votar", se decida por la mayoría.

El efecto final, señala, es el de "propaganda política". Considera que "desde que Tezanos es presidente del CIS ya no es relevante, son 10 puntos de diferencia en todas las medias de encuestas, esa estimación de voto es algo que no hay que tomárselo muy en serio".

En cuanto a la 'letra pequeña', "todas esas preguntas que no tienen cocina y que por lo tanto no han pasado por la mano de Tezanos", Sánchez explica que sí resultan de utilidad y "muy relevantes", ya que "marca un poco el rumbo de por dónde va el país y hay cosas muy evidentes como en los últimos cuatro años, el problema de la vivienda ha pasado de preocupar a un 2% de los españoles a preocupar un 40", o "la valoración de líderes", una encuesta en la que por primera vez se aprecia como los españoles prefieren de presidente a Abascal, por delante de Feijóo.

También señala relevante que "por parte de la izquierda ha caído por debajo de esos primeros cinco puntos y que Ayuso adelanta a Yolanda Díaz, o que Rufián está en el cuarto lugar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y Vox se dispara en el primer CIS tras Adamuz y las elecciones de Aragón

Barómetro del CIS en febrero de 2026

Publicidad

España

Pedro Sánchez

El Gobierno pide investigar a TikTok, Meta y X por difusión de pornografía infantil mediante su inteligencia artificial

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo, tras la victoria del PSOE en el CIS: "La estimación de voto parece una gran broma"

Miembros de mesa electoral

Elecciones Castilla y León 2026: cuándo y cómo se hace el sorteo de mesas electorales

Mujer con burka
Acercamiento Vox-PP

Vox lleva al Congreso la prohibición del nicab y el burka en espacios públicos y el PP va a darle su apoyo

Guardiola remarca que quiere que Vox sea su "socio de gobierno": "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan"
NEGOCIACIONES EXTREMADURA

Génova pide "menos ruido y más trabajo serio" a Guardiola en plena negociación con Vox tras sus bandazos sobre el feminismo

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez
CIS

El PP tacha las encuestas del CIS de "corrupción" y pide a Sánchez que escuche los resultados electorales

La última encuesta del Centro de Investigaciones sociológicas vuelve a dar la victoria -por casi 10 puntos- al PSOE. Los resultados en Aragón y Extremadura muestran una tendencia diferente, con el bloque de derecha al alza gracias al gran aumento de Vox.

Arzalluz Goñi
Fiscalía

La Fiscalía recurre el tercer grado al etarra Arzalluz Goñi: "Un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad"

El Gobierno vasco concede el régimen abierto al condenado por el asesinato de López de Lacalle y el Ministerio Público lo considera prematuro.

Votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo

Una delegación del Parlamento Europeo evalúa el Estado de Derecho en España durante su visita a Madrid

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Borja Cabezón

La dirección del PSOE respalda a Borja Cabezón: "Sus activos son públicos"

Publicidad