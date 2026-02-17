Javier Sánchez, politólogo, tras la victoria del PSOE en el CIS: "La estimación de voto parece una gran broma"

Este martes arranca con el eco que deja en lo político el último CIS de Tezanos. Mantiene al PSOE muy por delante del PP, en contra de lo que auguran el resto de sondeos independientes. Incluso amplía su ventaja respecto al PP. Pedro Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado. Según el CIS, tras Pedro Sánchez, el favorito como presidente del Gobierno sería Santiago Abascal, por delante de Alberto Núñez Feijóo. Manu Sánchez aborda la situación en las Noticias de la Mañana de la mano del politólogo Javier Sánchez.

Sánchez es claro y considera que "la parte de estimación de voto ya parece una gran broma", lo define como "un intento de manipular la opinión pública y generar lo que en ciencia política se llama el 'efecto de vanguagon', el efecto arrastre, y que parezca que la opción mayoritaria en España es el PSOE para que más gente que quizá está dudosa o no tiene claro a quien votar", se decida por la mayoría.

El efecto final, señala, es el de "propaganda política". Considera que "desde que Tezanos es presidente del CIS ya no es relevante, son 10 puntos de diferencia en todas las medias de encuestas, esa estimación de voto es algo que no hay que tomárselo muy en serio".

En cuanto a la 'letra pequeña', "todas esas preguntas que no tienen cocina y que por lo tanto no han pasado por la mano de Tezanos", Sánchez explica que sí resultan de utilidad y "muy relevantes", ya que "marca un poco el rumbo de por dónde va el país y hay cosas muy evidentes como en los últimos cuatro años, el problema de la vivienda ha pasado de preocupar a un 2% de los españoles a preocupar un 40", o "la valoración de líderes", una encuesta en la que por primera vez se aprecia como los españoles prefieren de presidente a Abascal, por delante de Feijóo.

También señala relevante que "por parte de la izquierda ha caído por debajo de esos primeros cinco puntos y que Ayuso adelanta a Yolanda Díaz, o que Rufián está en el cuarto lugar".

