París investiga por intento de homicidio el lanzamiento de un cóctel molotov contra policías

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de homicidio tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra un grupo de policías y gendarmes durante una manifestación celebrada este sábado en la capital francesa. El ataque dejó al menos un agente herido leve después de que las llamas alcanzaran su uniforme.

"Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos. Las investigaciones continúan para identificar a los autores", señaló este domingo la Fiscalía en un comunicado remitido a EFE.

Los hechos tuvieron lugar en Porte de Charenton, punto en el que finalizaba el recorrido de la manifestación autorizada. El incidente quedó registrado por las cámaras de los medios de comunicación y las imágenes de la explosión, así como de varios agentes con llamas en las piernas, se difundieron ampliamente y provocaron numerosas reacciones políticas de condena.

La marcha había transcurrido sin incidentes relevantes, pero la situación se complicó al término de la concentración. Como ocurrió también en otras ciudades francesas, se produjeron enfrentamientos entre grupos de alborotadores, manifestantes que se negaban a disolver la protesta y las fuerzas de seguridad.

Fue durante esos altercados cuando "se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes, así como contra agentes de policía", precisó la Fiscalía. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ya había calificado lo sucedido de "tentativa de homicidio" durante unas declaraciones a la prensa el sábado por la noche.

Un agente sufrió quemaduras y acúfenos

Nuñez confirmó que uno de los gendarmes había resultado herido leve. La propia víctima explicó este domingo a la cadena BFMTV las consecuencias del ataque y la sensación que experimentó cuando las llamas alcanzaron su ropa.

"La sensación de quemazón es inmediata, intensa y se va agravando con el tiempo. Debido a su naturaleza, es difícil de aliviar; uno tiene tiempo de sentir cómo va aumentando, de notar que la ropa empieza a verse afectada y de sentir que la piel empieza a picar", relató.

La investigación se abrió oficialmente este domingo, aunque la Fiscalía espera recibir a lo largo de la jornada las denuncias correspondientes por los daños ocasionados. El balance médico todavía está pendiente de concretarse, pero las lesiones podrían incluir quemaduras de segundo grado y acúfenos, es decir, zumbidos en los oídos.

Más de un centenar de arrestos en París

Al margen de la investigación por el lanzamiento de los artefactos explosivos, la Fiscalía parisina también ha ofrecido un balance de las detenciones practicadas durante la jornada del sábado en la capital francesa.

En total, se produjeron 105 arrestos en París, de los algo más de 500 comunicados por el Ministerio del Interior en el conjunto del país. De ellos, 88 estuvieron relacionados directamente con las manifestaciones, mientras que los otros 17 se practicaron durante las horas posteriores.

De las 105 personas arrestadas en París, 89 permanecen bajo custodia policial. Entre ellas hay 61 mayores de edad y 22 menores, según los datos facilitados por la Fiscalía.