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Jesús Yanes, sobre las joyas de Zapatero: "No es algo que un rey de Arabia Saudí regale habitualmente"

Un experto joyero desvela en una entrevista en Antena 3 Noticias el origen de las joyas del expresidente del Gobierno.

Jesús Yanes

Jesús Yanes, sobre las joyas de Zapatero: "No es algo que un rey de Arabia Saudí regale habitualmente" | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Esta semana se conocía la noticia que pone en apuros al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y su versión sobre el origen de las joyas. Este segundo peritaje, realizado por la joyería Yanes, valora el conjunto de las joyas en más de un millón de euros, concretamente en 1.023.320 €, una cifra inferior a la calculada en una primera evaluación por Ansorena, que había situado su valor por encima de los 1,3 millones de euros.

Otro dato que ha resultado curioso es que apunta a que los lotes más valiosos se fabricaron después de 2007, y Zapatero sostiene que fue ese año cuando el fallecido rey saudí se las regaló en la Moncloa durante una visita oficial a España. Pero, ¿si no son del rey saudí, de dónde salen?. El análisis apunta a que se trata de "joyas de fabricación comercial, y de muy probable origen asiático".

Para aclarar estas dudas, Antena 3 Noticias ha entrevistado al exdirector Jesús Yanes, quien ha asegurado que "no son joyas que obedecen a lo que un rey de Arabia Saudí regala habitualmente". El experto ha explicado que a la hora de regalar y comprar sus propias joyas, "son de un nivel de exigencia máxima".

Yanes también ha sido preguntado sobre el origen de las joyas, y ha aclarado que "son de 4 o 5 posibles orígenes" y que se decantaría "por el tailandés".

Lo que dice el documento pericial

El documento pericial recoge el examen de doce piezas de alta joyería elaboradas con oro blanco, diamantes y otras piedras preciosas, además de un conjunto de artículos de menor valor. El análisis técnico apunta a que las joyas podrían haberse producido mediante procesos de fabricación comercial en países asiáticos.

Los especialistas fundamentan esta posibilidad, entre otros aspectos, en la composición del metal y en la ausencia de algunas marcas identificativas, características de los mercados sometidos a controles más rigurosos. El informe menciona países como China, India y Tailandia entre los posibles lugares de procedencia, aunque estas conclusiones no constituyen una identificación definitiva del origen de las piezas.

Descubren una 'T' en las joyas de Zapatero

Además, la misma joyería Yanes, ha encontrado en las 12 joyas de más valor de Zapatero una letra 'T' en mayúsculas, que podría corresponder a la inicial del orfebre que las talló y al que se podría llegar "mediante un estudio exhaustivo". La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se obtuvieron las joyas y si existe alguna responsabilidad penal relacionada con estos hechos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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