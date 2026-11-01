Identificaciones en tiempo récord: 56 de las 69 víctimas mortales del accidente en Urda ya tienen nombre y apellidos

Según los últimos datos aportados por el Centro de Integración de Datos (CID), de las 69 víctimas mortales en el accidente de trenes en Urda, Toledo, ya han sido identificadas unas 56. Entre ellas, hay 54 víctimas de nacionalidad española, y dos extranjeras: una francesa y otra portuguesa.

La identificación de las 13 personas restantes "se espera completar en las próximas horas", según el CID, ya que serían "todas extranjeras", y está siendo más difícil su identificación.

Así está siendo el proceso de identificación de las víctimas

La identificación de las 56 personas la han llevado a cabo más de 60 profesionales, mediante dos procedimientos diferentes. Por un lado, 52 de las víctimas mortales han sido identificadas mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las cuatro restantes, han sido identificadas mediante el ADN.

El Centro de Integración de Datos ha informado que 5 de esas 56 identificaciones todavía no se han notificado a las familias, aunque se hará "con la mayor celeridad posible", y a las familias de las otras 51 víctimas sí que se les ha notificado ya, que han sido 33 de hombres y 18 de mujeres.

13 personas siguen desaparecidas

El número de denuncias por desaparición se mantiene en 13, todas correspondientes a ciudadanos extranjeros: una de Argentina, dos de Australia, una de Canadá, cuatro de Estados Unidos, dos de Japón, una de México, una de República Checa y una de Túnez.

Las historias de algunos fallecidos

Una de las fallecidas del accidente es la exministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez, quien viajaba hacia Sevilla para participar en un acto del Día de la Empresa en Andalucía. La onubense fue despedida en su localidad natal este viernes.

Raúl Triguero

Otra de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria en Urda fue el reportero de televisión, Raúl Triguero, que viajaba en el vagón número ocho del AVE para hacer una entrevista de trabajo. Las redes sociales se han volcado al conocer esta triste noticia.

José Ángel San Emeterio Freire

La Hermandad del Museo de Sevilla confirmaba en sus redes sociales este sábado, la muerte del cofrade José Ángel San Emeterio Freire, que también viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda.

Cristina Ferris

La vecina de Rota, Cristina Ferris, es otra de las víctimas mortales del accidente de Urda, según ha confirmado este domingo el Ayuntamiento de Rota (Cádiz), a través de un comunicado en sus redes sociales, donde "lamentan profundamente el fallecimiento que nos llena de dolor y consternación".