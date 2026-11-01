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ACCIDENTE URDA

El PP anuncia que se personará en la causa del accidente de Urda para que se investigue "hasta el final"

El PP reclama explicaciones al Gobierno y cuestiona la difusión de las conversaciones de los trabajadores tras la tragedia. Vox también ha anunciado que ejercerá la acusación popular.

Alma Ezcurra, coordinadora sectorial del PP

El PP anuncia que se personará en la causa del accidente de Urda para que se investigue "hasta el final" | Antena 3 Noticias

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El Partido Popular ha anunciado este domingo que se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos. La formación pretende que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha explicado su vicesecretaria Alma Ezcurra en un vídeo distribuido a los medios.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado. Ezcurra ha defendido que su partido debe dar este paso por las víctimas, sus familiares y los ciudadanos que, según ha señalado, sienten inseguridad tras lo sucedido.

El anuncio coincide con el realizado este domingo por el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha avanzado que su formación se personará como acusación popular.

El PP reclama explicaciones a Sánchez y Puente

Ezcurra ha sostenido que lo ocurrido el miércoles 28 de octubre no puede explicarse "simplemente como un accidente". A su juicio, detrás existen "años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas" sobre las que deberán responder el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La dirigente popular ha recordado que los accidentes de Adamuz y Urda han causado más de 100 muertes en apenas diez meses. Coincidiendo con el Día de Todos los Santos, ha dedicado unas palabras a la exministra Fátima Báñez, fallecida en una de las tragedias.

"Era una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana a la que vamos a echar muchísimo de menos", ha expresado.

La vicesecretaria ha acusado al Ejecutivo de no respetar el luto al atribuirle la filtración de conversaciones de trabajadores mientras algunas familias todavía buscaban a sus allegados. Entre ellas, ha mencionado las últimas palabras de un maquinista fallecido cuando intentaba frenar el tren.

"Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló", ha reclamado. Ezcurra ha argumentado que los sistemas de seguridad deben evitar que un error humano termine en una tragedia.

También ha aludido a las palabras de Sánchez, que calificó de "inasumibles" dos accidentes de estas características, para cuestionar que nadie haya asumido responsabilidades.

Ezcurra ha acusado además al Gobierno de realizar encuestas para medir el impacto electoral del siniestro. Asimismo, ha cuestionado los planteamientos de Puente sobre la línea Madrid-Barcelona: según ha señalado, el ministro pasó de prometer velocidades de 350 kilómetros por hora a plantear su paralización.

La dirigente del PP ha reclamado un Ejecutivo en el que "manden los expertos, no colegas de partido" y que priorice la gestión, el rigor y la experiencia.

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