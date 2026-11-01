Interceptan una embarcación semihundida con cuatro migrantes a bordo en el Estrecho

La Guardia Civil ha intervenido durante la madrugada de este domingo una pequeña embarcación en aguas del Estrecho, en la que viajaban cuatro migrantes de origen marroquí. La barca estaba prácticamente hundida debido al mal estado y al peso que soportaba, lo que ponía en peligro la seguridad de sus ocupantes.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, durante las labores de vigilancia de la zona. Según fuentes del instituto armado, los agentes han detectado una embarcación sospechosa y se han acercado para comprobar la situación. Al llegar, se han encontrado a cuatro personas en su interior, todas de ellas adultas en apariencia, que presuntamente trataban de llegar de manera irregular a la Península.

Los primeros datos apuntan a que los ocupantes habían partido poco antes desde la zona de Benítez, en Ceuta. Las malas condiciones de la embarcación y la cantidad de personas que transportaba, provocaron que estuviera semisumergida cuando ha sido localizada.

Rescatan a otros cinco migrantes en el puerto de Ceuta

En una segunda intervención, la Guardia Civil ha localizado a cinco migrantes en las inmediaciones de un barco de pasajeros del puerto ceutí. Los cinco se encontraban en el agua, e intentaban acceder al buque para viajar de forma clandestina hacia la Península.

Ante las dificultades que tenían para salir del mar, los agentes han tenido que intervenir para rescatarlos. Fuentes portuarias han indicado que todos eran de nacionalidad marroquí y presentaban, aparentemente, un buen estado de salud. Estas personas ya se encontraban en Ceuta, y habrían tratado de utilizar el barco de forma clandestina para alcanzar territorio peninsular.

Las dos actuaciones se producen en un contexto de vigilancia reforzada en el entorno marítimo de Ceuta. En los últimos meses se ha observado la utilización de embarcaciones de diferentes características para intentar alcanzar las costas españolas.

Otro suceso similar

Esta semana ocurría un suceso similar pero esta vez en El Hierro, donde cuatro personas perdían la vida en una travesía en la ruta migratoria del Atlántico hacia Canarias. El aviso se recibió en torno a las 11:00 horas de la noche de este jueves, y los servicios de emergencia ya preveían que sería un rescate complicado, ya que se habían realizado dos llamadas de socorro desde el cayuco.

Poco después se activaron todos los efectivos de Salvamento Marítimo, quienes localizaron al cayuco en torno a la 1 de la madrugada, a unas 36 millas al sur de la isla de El Hierro.