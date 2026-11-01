La jueza de Urda exige más operarios para reanudar sin interrupciones la búsqueda entre los trenes siniestrados

La jueza que instruye el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha requerido de forma urgente a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que disponga de los operarios necesarios para garantizar la continuidad de los trabajos en la zona del siniestro. La magistrada reclama que se organicen los turnos precisos para relevar al personal que participa en las labores de retirada de los vagones y búsqueda de posibles restos.

El requerimiento se acordó y notificó durante la tarde del sábado con la intención de mantener los trabajos de forma ininterrumpida durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Sin embargo, el dispositivo tuvo que interrumpirse por la falta de operarios suficientes de la empresa de grúas.

Según ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), los trabajos se han reanudado a las 8:00 horas de esta mañana, después de permanecer parados durante la noche.

La decisión de la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz responde a la "urgente necesidad" de localizar todos los posibles restos que todavía puedan encontrarse en el lugar donde permanecen los trenes siniestrados. La zona continúa siendo inspeccionada con el objetivo de recuperar cuanto antes cualquier resto pendiente y facilitar su entrega a los familiares de las personas fallecidas.

Prohibido difundir imágenes e información de las víctimas

Al margen del requerimiento para reforzar los trabajos de búsqueda, la jueza ha dictado un auto que prohíbe la obtención, divulgación o publicación de información e imágenes relativas a las víctimas del accidente ferroviario y sus familias cuando puedan ser susceptibles de provocar su revictimización.

La medida pretende preservar la "intimidad, integridad y dignidad" de los afectados y evitar que se produzcan situaciones que puedan agravar el daño sufrido por las víctimas y sus allegados.

No obstante, la resolución contempla una excepción: podrán difundirse los datos que resulten necesarios para la identificación de las personas fallecidas. La prohibición se limita, por tanto, a aquellos contenidos que puedan suponer una nueva exposición o revictimización de los afectados.

El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario, según ha recordado el tribunal castellanomanchego.

El accidente deja 69 fallecidos y más de 50 heridos

El accidente ferroviario se produjo el miércoles, cuando un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo que circulaban en la misma dirección por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía colisionaron cerca de la estación de Urda, en torno a las 9:00 horas.

El balance provisional del siniestro asciende a 69 personas fallecidas y más de 50 heridas. La tragedia se suma al accidente registrado en enero en Adamuz (Córdoba), donde murieron otras 45 personas, lo que convierte este año en especialmente trágico para la red ferroviaria de alta velocidad.

La decisión judicial de limitar la difusión de información e imágenes de las víctimas se conoce, además, después de que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunciara que su partido se personará en la causa. La dirigente calificó de "absolutamente increíble" que, mientras las familias continúan buscando a sus seres queridos, hayan trascendido a los medios conversaciones de trabajadores y las últimas palabras del maquinista.