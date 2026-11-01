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Cataluña eleva a 2.264 los identificados en el dispositivo para evitar nuevos disturbios de Blocus

El operativo dejó tres detenidos en Barcelona y evitó que se repitieran los saqueos del 24 de octubre. Parlon defiende los controles y expresa su preocupación por la presencia de menores de 12 años.

El dispositivo contra 'Blocus' en Barcelona se salda con 1.440 identificados y 3 detenidos

El dispositivo contra 'Blocus' en Barcelona se salda con 1.440 identificados y 3 detenidos EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha elevado este domingo a 2.264 el número de personas identificadas durante el dispositivo desplegado el sábado ante las convocatorias de Blocus en Barcelona y otras ciudades catalanas.

De ellas, 1.800 fueron identificadas por los Mossos d'Esquadra y 464 por la Guardia Urbana.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Parlon ha cifrado también en 181 las denuncias por el decomiso de objetos peligrosos, como piedras y espráis.

La consellera ha defendido la coordinación del operativo, con más de 500 policías, y ha señalado que era necesario transmitir que los disturbios de la semana anterior no podían repetirse.

Tres detenidos en Barcelona

El balance comunicado previamente por los Mossos para Barcelona recogía tres detenidos, 1.440 identificados y 127 denunciados. Dos de los arrestados eran adultos con órdenes de búsqueda y detención pendientes. El tercero era un menor detenido por resistencia y desobediencia a los agentes.

Preguntada por si se aplicaron criterios étnicos, Parlon ha rechazado ese planteamiento y ha explicado que los controles atendían a la vestimenta recomendada en los canales de las convocatorias.

"Era un perfil determinado. Menores y con una indumentaria determinada", ha afirmado. También ha expresado su preocupación por encontrar a niños que "no llegaban a los 12 años" y ha reclamado la implicación de las familias.

La consellera ha mencionado el caso de un joven identificado en Mollet del Vallès por un intento de pillaje que ya había participado en los disturbios de Barcelona.

Comercios protegidos

La jornada transcurrió este sábado sin los graves altercados del 24 de octubre, que terminaron con 133 detenidos y más de 500 identificados.

Algunos comercios protegieron sus escaparates con madera o estructuras metálicas y cerraron preventivamente, mientras otros mantuvieron su actividad.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, atribuyó la "tranquilidad" al trabajo policial. También hubo despliegues en Girona, Lleida, Badalona, Mataró, Terrassa y Reus, entre otras localidades.

Al margen de los tres arrestos en Barcelona, los Mossos detuvieron a un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia, administrador de un grupo digital presuntamente utilizado para coordinar los disturbios anteriores. El menor arrestado previamente en Sant Sadurní d'Anoia ingresó el sábado en un centro de menores en régimen cerrado.

Parlon ha anunciado que continuará la vigilancia de las redes y ha pedido a las plataformas que cierren los canales que promuevan estos actos, tras reunirse con ellas el viernes.

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