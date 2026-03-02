Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Real Madrid confirma que Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda"

El club blanco emite un parte médico sobre el delantero parisino, tras las pruebas a las que ha sido sometido Mbappé por "médicos especialistas franceses".

El futbolista del Real Madrid Kylian Mbapp&eacute;

El Real Madrid ha confirmado este lunes que Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", un diagnóstico que llega después de que el delantero parisino haya sido examinado por doctores externos al club, en este caso, "médicos especialistas franceses"

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", informa el parte médico de Mbappé emitido por el Real Madrid.

El delantero francés jugó su último partido en El Sadar ante Osasuna, justo antes de resentirse de su dolencia en la rodilla izquierda y que arrastra desde el pasado mes de diciembre. Mbappé fue baja ante el Benfica en el duelo de vuelta del playoff de la Champions League ante el Benfica (2-1). La gran duda es cuándo volverá a estar listo para jugar, algo que Arbeloa no aclaró este domingo, en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Getafe.

"Tenemos muy claro lo que le pasa. Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", indicó el entrenador salmantino.

"Es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución... Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias. tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá", apuntó Arbeloa.

Lo que parece poco probable es que Kylian Mbappé pueda llegar a tiempo al partido de ida de octavos de final de la Champions ante el Manchester City, el próximo miércoles 11 de marzo.

